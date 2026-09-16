إحصائية مرعبة.. هالاند وقع في التسلل 4 مرات فقط خلال 4 مواسم بالبريميرليج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن إحصائية لافتة بشأن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، ومدى قدرته على التحرك خلف دفاعات المنافسين وتجنب الوقوع في مصيدة التسلل، رغم اعتماده بشكل كبير على الانطلاقات في المساحات.

ووفقًا لما أوردته الصحف الإنجليزية، وقع هالاند في مصيدة التسلل 4 مرات فقط خلال 4 مواسم خاضها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في إحصائية تعكس دقة تحركاته وتوقيته أثناء محاولاته اختراق الخط الدفاعي للمنافسين.

وتزداد غرابة هذه الإحصائية عند مقارنتها بالفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، إذ وقع الأخير في مصيدة التسلل 5 مرات خلال 90 دقيقة فقط في مباراة الكلاسيكو الأخيرة.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على الفارق في معدل الوقوع في التسلل بين اثنين من أبرز المهاجمين في كرة القدم العالمية، خاصة أن كليهما يعتمد بصورة كبيرة على السرعة والتحرك خلف المدافعين.

ويُعد هالاند من أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث يعتمد في أسلوبه على التحرك المستمر واستغلال المساحات، مع محاولة ضبط توقيت انطلاقاته بما يسمح له بالبقاء في موقف قانوني لحظة تمرير الكرة.