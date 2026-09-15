هالاند يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

انفرد النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة من مسابقة البريميرليج، بعدما رفع رصيده إلى 4 أهداف.

جاء تصدر هالاند رغم الجدل الذي أحاط بهدفه خلال مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد في ديربي المدينة، بعدما انتهت المواجهة بفوز السيتي بهدف دون رد، قبل أن تقر لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بوجود حالة تسلل في الهدف.

هالاند على القمة

ويحتل هالاند صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف، متفوقًا بفارق هدف واحد على مجموعة من اللاعبين الذين يمتلك كل منهم 3 أهداف حتى الآن.

ويواصل مهاجم مانشستر سيتي تقديم مستويات قوية في بداية الموسم، بعدما أصبح أحد أبرز المنافسين مبكرًا على جائزة هداف الدوري الإنجليزي.

7 لاعبين في وصافة الهدافين

وتشهد قائمة الهدافين منافسة قوية على المركز الثاني، حيث يتساوى 7 لاعبين برصيد 3 أهداف لكل منهم.

ويأتي في مقدمتهم برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، إلى جانب ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول، وبوكايو ساكا لاعب آرسنال.

كما تضم القائمة ماركوس تافيرنييه لاعب بورنموث، وكيفين شايد مهاجم برينتفورد، وجواو بيدرو لاعب تشيلسي، ومورجان روجرز لاعب تشيلسي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة

إرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 4 أهداف.

برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد – 3 أهداف.

ألكسندر إيزاك – ليفربول – 3 أهداف.

بوكايو ساكا – آرسنال – 3 أهداف.

ماركوس تافيرنييه – بورنموث – 3 أهداف.

كيفين شايد – برينتفورد – 3 أهداف.

جواو بيدرو – تشيلسي – 3 أهداف.

مورجان روجرز – تشيلسي – 3 أهداف.

وتشير هذه البداية إلى منافسة مبكرة وقوية على لقب هداف الدوري الإنجليزي، في ظل تقارب الأرقام بين هالاند وملاحقيه، مع إمكانية تغير شكل جدول الهدافين سريعًا مع استمرار منافسات الموسم.