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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تواجد بقائمة برايتون.. حكاية يونس إبراهيم المصري الجديد في الدوري الإنجليزي

يونس إبراهيم
يونس إبراهيم
عبدالله هشام

لفت الشاب المصري يونس إبراهيم، لاعب فريق برايتون الإنجليزي، أنظار منتخب مصر بعد تواجده مع الفريق الأول في مباراة كوفنتري سيتي التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الرابع من الدوري الإنجليزي.

وتواجد يونس إبراهيم على مقاعد البدلاء خلال المباراة التي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 5 أهداف دون رد.

ويعد يونس أحد أبرز اللاعبين الشباب في صفوف فريق برايتون حيث تألق مع فريق تحت 21 وسجل هدف وصنع أخر أمام أرسنال خلال 3 مباريات فقط لعبها في الموسم الحالي.

ليقوم الألماني فابيان هوتسلر، المدير الفني لفريق برايتون، بمنح يونس إبراهيم مكافأة بالتواجد مع الفريق الأول في لقاء كوفنتري سيتي.

مصر تجذب يونس إبراهيم

رشحت لجنة المحترفين في اتحاد الكرة يونس إبراهيم لاعب فريق برايتون الإنجليزي، وأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، بعد التأكد من أصوله المصرية، لدعم صفوف منتخب مصر مواليد 2007.

وتواصلت لجنة المحترفين في اتحاد الكرة معه بالتنسيق مع وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تمهيداً لضمه إلى صفوف ناشئي الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

يونس إبراهيم "مواليد 2008" يلعب في مركز صانع اللعب، ويمتلك الجنسيتين الإنجليزية والأسترالية، إلى جانب أصوله المصرية، وتمكنت اللجنة من حسم ملف اللاعب، والحصول على موافقته بتمثيل منتخب مصر "مواليد 2007" خلال المرحلة المقبلة.

وبعد ما قدمه اللاعب الشاب مع برايتون قد يكون احد الخيارات المطروحه أمام حسام حسن للمشاركة مع منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

من هو يونس إبراهيم؟

يونس إبراهيم من مواليد عام 2008 وهو أحد أكبر مفاجآت لجنة المحترفين في اتحاد الكرة لمنتخب مصر للناشئين بقيادة وائل رياض وهو مركزه صانع الألعاب ويشارك مع فريق تحت 18 عاما بصفوف نادي برايتون الإنجليزي.

وبات يونس ابراهيم حديث الصحافة الإنجليزية بعد ما سجل الأسبوع الماضي هدفين في مرمى فريق آرسنال من ركلات حرة بعدها ب 3 أيام سجل هاتريك في مرمى فريق برمنجهام.

وتم تصعيد يونس ابراهيم من 3 أيام لفريق برايتون الإنجليزي تحت 21 عاما وقاد الفريق للفوز على حساب نادي هاسوكس بنتيجة 1-0.

ونجحت لجنة المحترفين في اتحاد الكرة بحسم ملفه وإقناع يونس ابراهيم بتمثيل منتخب مصر للناشئين بعد ما حاول الاتحاد المغربي لكرة القدم ضم اللاعب نظرا لأن له أصول بعيدة من المغرب.

يونس إبراهيم برايتون كوفنتري سيتي الدوري الإنجليزي منتخب مصر

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