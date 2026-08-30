تشيلسي يفوز على برايتون 4-3 ويحقق فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي

حقق تشيلسي فوزا مثيرا علي ضيفه برايتون بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، علي ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل رباعية تشيلسي كل من روميرو لافا في الدقيقة الرابعة وبيدرو نيتو في الدقيقة 14 وجواو بيدرو في الدقيقة 32 وكول بالمر في الدقيقة 74،بينما أحرز ثلاثية برايتون كل من ماليك يالكوي في الدقيقة 35 وجواو بيدرو لاعب تشيلسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 63 وباسكال جروس في الدقيقة 96.

كان تشيلسي حقق الانتصار في الجولة الأولى علي فولهام 3-2،ليرفع رصيده الي 6 نقاط ،بينما تجمد رصيد برايتون عند ثلاث نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى علي أستون فيلا برباعية نظيفة.