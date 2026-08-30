بعد المقترح الأمريكي.. المركزي يوضح التدابير الخاصة بفروع بنك مصر في الإمارات

أكد البنك المركزي المصري إنه ينسق بشكل دائم ومتسق مع مصرف الإمارات المركزي، فيما يتعلق بفروع بنك مصر لدي دول الإمارات المتحدة لمزاولة نشاطها بصورة طبيعية.

وأوضح البنك المركزي في بيان مشترك مع مصرف الإمارات المركزي، إن تلك الاجراءات تأتي وفقًا للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة

وشدد البنك المركزي المصري علي أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك.