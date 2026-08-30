منذ 5 آلاف عام.. كيف خلّد المصري القديم ملامح ملوكه في التماثيل؟

قبل آلاف السنين من ظهور الكاميرات ووسائل التصوير الحديثة، كان المصري القديم حريصًا على توثيق ملامح الملوك والشخصيات المهمة، لكن وفق رؤية فنية وعقائدية تتجاوز مجرد تسجيل الشكل أو الاحتفاظ بالذكرى.

اهتمام المصريين القدماء

وأكدت الدكتورة مروة هندي، الباحثة في التاريخ القديم، أن اهتمام المصريين القدماء بتوثيق صورة الشخصيات وإظهارها في هيئة مثالية يعود إلى أكثر من 5 آلاف عام، منذ البدايات الأولى للحضارة المصرية القديمة.

قواعد وضوابط فنية محددة

وأوضحت الدكتورة مروة هندي، خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي»، الذي تقدمه سارة سامي وشريف بديع وآية شعيب على قناة «صدى البلد»، أن الفنان المصري القديم لم يكن يعمل بصورة عشوائية، وإنما كان ملتزمًا بقواعد وضوابط فنية محددة عند تنفيذ التماثيل والرسومات.

التماثيل لم تكن للزينة فقط

وأشارت الباحثة في التاريخ القديم إلى أن التماثيل والمناظر المصورة التي تركها المصري القديم على جدران المعابد والمقابر، إلى جانب التماثيل المحفوظة حاليًا في المتاحف، لم تكن مجرد وسيلة للزينة أو تخليد الذكريات.

وأوضحت أن هذه الأعمال الفنية ارتبطت بصورة أساسية بالمعتقدات الدينية والعقائدية لدى المصري القديم، وكانت تؤدي أدوارًا مهمة ضمن منظومة الحياة الدينية والجنائزية.

الأسرة الرابعة.. بداية الاهتمام الأكبر بملامح الملوك

ولفتت مروة هندي إلى أن بداية الأسرة الرابعة شهدت اهتمامًا متزايدًا بتوثيق ملامح الملوك من خلال التماثيل، موضحة أن الفن الملكي يمثل أحد المصادر المهمة التي يعتمد عليها الباحثون في التعرف على الفترات الزمنية والخصائص الفنية لكل عصر.

وأضافت أن تفاصيل المظهر الملكي، وعلى رأسها الملابس والتيجان والرموز التي كان يرتديها الملك، كانت تحمل دلالات تساعد في تحديد العصر الذي ينتمي إليه العمل الفني، فضلًا عن التعرف على الطرز الفنية السائدة خلال كل فترة.

لماذا ظهر الملوك بأجسام مثالية؟

وأكدت الباحثة أن الفنان المصري القديم كان يتعمد في كثير من الأحيان تقديم الملوك والملكات وكبار رجال الدولة في صورة مثالية، تظهر من خلالها الأجسام متناسقة والعضلات قوية، بينما تبدو ملامح الوجه هادئة ومستقرة.

وأوضحت أن هذه الصورة المثالية لم تكن بالضرورة انعكاسًا دقيقًا للشكل الحقيقي للشخصية، وإنما كانت مرتبطة برؤية المصري القديم للملك ومكانته، وبالفكرة التي أراد الفن أن ينقلها عن القوة والاستقرار والكمال.

وبذلك، لم تكن التماثيل المصرية القديمة مجرد «صور» للملوك بالمعنى المعروف حاليًا، وإنما كانت وسيلة تحمل رسائل دينية وسياسية وفنية، وتكشف في الوقت نفسه عن الطريقة التي أراد المصري القديم أن يخلّد بها صورة الحاكم عبر آلاف السنين.