الإسلام والعلم.. كيف دعا الدين إلى بناء الإنسان والمجتمع والحضارة؟

كشف الدكتور السيد نجم، من علماء الأزهر الشريف، أن الإسلام رفع مكانة العلم والعلماء، وجعل طلب العلم والمعرفة من أهم الوسائل لبناء الإنسان والمجتمع، مشيرا إلى أن العلم لا يكتمل إلا باجتماع العقل والقلب والعمل.

وأضاف السيد نجم خلال لقائه مع الإعلامية حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم أكد أهمية العلم، مستشهدا بقوله تعالى: «قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون»، موضحا أن الإسلام دعا إلى التزود بالعلم والثقافة في مختلف مجالات الحياة.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شجع المسلمين على طلب العلم، مستشهدا بالحديث الشريف: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة»، مؤكدا أن العلم يمكن أن يكون سببا في نهضة أمة بأكملها.

وأوضح أن الحضارة الإسلامية شهدت ظهور علماء كبار في مجالات متعددة، مثل الطب والفلك والرياضيات والهندسة والفيزياء، مؤكدا أن اهتمام الإسلام بالعلم لم يقتصر على العلوم الشرعية فقط.

ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شجع على تعلم اللغات، مستشهدا بتوجيهه لزيد بن ثابت بتعلم لغة اليهود، كما استخدم العلم وسيلة لتعليم أسرى بدر، في تأكيد واضح على قيمة المعرفة.