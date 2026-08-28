قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا .. انفجار عبوة ناسفة أمام مبنى القصر العدلي بمدينة الحسكة
موعد تنفيذ منظومة الدعم النقدي الجديدة.. وكم سيحصل الفرد ؟
بالأسماء .. مصرع 4 أشخاص وإصابة 63 آخرين في تصادم أتوبيس وتريلا بالضبعة
نشرت فيديوهات خادشة.. التحقيق مع صانعة محتوى شهيرة في الإسكندرية
«التفكير فريضة».. الأزهر يوضح كيف نربي أبناءنا على إعمال العقل
الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 17 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
الأهلي يواجه زد في ظهوره الثاني بالدوري.. وتغييرات مرتقبة بالتشكيل
الطاقة الشمسية تخفض تكلفة الري.. حلول جديدة تعتمد على النانو تكنولوجي
توجيه "رئاسي حاد".. الرئيس السيسي يطالب بمراجعة عقود المطورين العقاريين لحماية حقوق المواطنين
الزمالك يخطط لتكرار سيناريو كهربا مع بيزيرا.. تحرك مرتقب أمام فيفا
منتخب مصر يحدد موعد ودية تنزانيا استعدادًا لأمم إفريقيا 2027
هيثم حسن يترقب قرعة الدوري الأوروبي اليوم.. المنافسون ونظام البطولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد تنفيذ منظومة الدعم النقدي الجديدة.. وكم سيحصل الفرد ؟

الدعم النقدي
الدعم النقدي
محمد صبيح

تتجه الحكومة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط، بدلًا من النظام الحالي، بهدف منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية، مع تحسين كفاءة توجيه الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

قيمة الدعم النقدي للفرد

وبحسب هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، فإن قيمة الدعم النقدي المقترحة ضمن التصور الجديد تصل إلى نحو 325 جنيهًا شهريًا للفرد.

وأوضح الدجوي أن المبلغ المقترح يتضمن نحو 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية.

وبناءً على هذا المقترح، فإن بطاقة التموين التي تضم 4 أفراد قد يصل إجمالي المخصص لها إلى نحو 1300 جنيه شهريًا.

ويجب التأكيد، أن مبلغ 325 جنيهًا للفرد هو «مقترح»- وفق تصريحات رئيس الشعب، و«ليس قرارًا حكوميًا نهائيًا» منشورًا يحدد قيمة الدعم بشكل رسمي.

موعد تنفيذ منظومة الدعم النقدي الجديدة

وعن موعد تطبيق المنظومة الجديدة، قال ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لبدء تنفيذ منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط اعتبارًا من 1 يناير 2027.

ويأتي تطبيق المنظومة الجديدة ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة نظام الدعم، بما يسمح بتوجيه المخصصات إلى المواطنين المستحقين بصورة أكثر كفاءة، مع منح المستفيد حرية أكبر في اختيار احتياجاته من السلع الأساسية.

هل الدعم النقدي سيكون أموالًا «كاش»؟

لا يعني التحول إلى الدعم النقدي أن المواطن سيحصل على مبلغ مالي نقدًا بصورة مباشرة.

وبحسب التصور المطروح، سيتم تخصيص رصيد مالي على البطاقة التموينية يستطيع المستفيد استخدامه في الحصول على السلع والاحتياجات الأساسية المسموح بها داخل المنظومة.

وبذلك ينتقل النظام من حصول المواطن على كميات محددة من سلع بعينها إلى امتلاكه قيمة دعم مالية مخصصة للشراء، مع وضع ضوابط للسلع والمنافذ المشاركة في المنظومة.

ماذا سيحصل عليه المواطن في المنظومة الجديدة؟

يهدف النظام الجديد إلى إتاحة مساحة أكبر للمواطن لاختيار السلع التي تحتاجها أسرته، بدلًا من الالتزام بقائمة محددة من السلع.

وتتضمن التصورات المطروحة، السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، مع استمرار دعم الخبز ضمن المنظومة الجديدة وفق القواعد التي ستحددها الحكومة.

لماذا تتجه الدولة إلى الدعم النقدي؟

تستهدف الحكومة من تطوير منظومة الدعم رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين وصول الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب منح المواطن حرية أكبر في تحديد احتياجاته.

كما تستهدف المنظومة الجديدة الحد من الهدر وتحسين إدارة الموارد المخصصة للدعم، مع الاعتماد بصورة أكبر على البيانات وقواعد الاستحقاق في تحديد المستفيدين.

هل قيمة 325 جنيهًا نهائية؟

حتى الآن، يجب التعامل مع رقم 325 جنيهًا شهريًا للفرد باعتباره «قيمة مقترحة» وليست قيمة نهائية ملزمة، كما أن تفاصيل التطبيق، وقواعد الاستحقاق، وقيمة الدعم النهائية، والسلع التي يمكن الحصول عليها باستخدام الرصيد، ستتحدد وفق القرارات والقواعد التنفيذية التي تعلنها الحكومة ووزارة التموين قبل بدء التطبيق الفعلي.

وتظل القيمة النهائية للدعم وآليات التنفيذ خاضعة لما ستعلنه الحكومة ووزارة التموين رسميًا.

ويبحث المهتمون عن الدعم النقدي حول الدعم النقدي الجديد، الدعم النقدي 2027، قيمة الدعم النقدي للفرد، 325 جنيهًا للفرد، بطاقة التموين، منظومة الدعم الجديدة، موعد تطبيق الدعم النقدي، الدعم النقدي للتموين، وزارة التموين، ماجد نادي، هشام الدجوي.

الدعم النقدي قيمة الدعم النقدي للفرد هل الدعم النقدي سيكون أموالًا «كاش»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طيران نسما

إغلاق مفاجئ للأجواء.. هبوط اضطراري لطائرة متجهة من شرم الشيخ إلي موسكو

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة

دعاء خسوف القمر

دعاء خسوف القمر وكيفية أداء صلاتها.. ماذا كان يفعل النبي وقت حدوث الظاهرة؟

صلاة الخسوف

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة

خسوف القمر

«قبل شروق الشمس».. التفاصيل والمواعيد الكاملة لمتابعة خسوف القمر فجر الجمعة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية : الفتوى الأسرية مطالبة بالانتقال من فقه الاستجابة إلى فقه الاستباق ومواجهة تحديات العصر

دار الإفتاء

بمشاركة 80 دولة.. الإفتاء تناقش «الفردانية» و«الافتراق الرقمي» و«تحديات الانتماء»

صلاة الخسوف

الأزهر يوضح كيفية صلاة خسوف القمر والسنن المستحبة فيها

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نسرين أمين تتألق بفستان ارتدته نادين نسيب نجيم.. سعره يقترب من 200 ألف جنيه

نسرين امين
نسرين امين
نسرين امين

فيديو

القمر يتغير لونه

بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد