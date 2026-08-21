أخبار أسوان| حملات تموينية وقوافل طبية.. ومنح دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 20/8/2026 أحداث متنوعة .

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، الدكتور مهندس محمد عبد الغنى نقيب المهندسين لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة ، والإستفادة من الخبرات الهندسية والإستشارية فى دعم جهود التنمية والتطوير بمختلف قطاعات العمل بالمحافظة.





واصلت مديرية التموين بأسوان بناءاً على تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بشقيها المنزلى والتجارى لضمان وصول السلع الإستراتيجية المدعمة إلى مستحقيها ، والتصدى لأى محاولات للتلاعب أو الاحتكار أو الإتجار غير المشروع بها .



وأسفرت جهود الحملة عن ضبط إحدى السيارات تقوم بتجميع كمية من المواد البترولية بلغت نحو 4226 لتراً، بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتداول السلع والمواد البترولية المدعمة .



تموين أسوان يضبط 4226 لتراً من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

جهود متنوعة

قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان بتنظيم قافلة طبية شاملة بقرى كلابشة الجديدة وبشاير الخير لتقديم خدمات الكشف الطبى والعلاج بالمجان لأهالى هذه القرى .

وشهدت القافلة توفير الأدوية والعلاجات اللازمة وصرفها بالمجان للحالات التى تم توقيع الكشف الطبى عليها ، حيث إستفاد من خدمات القافلة نحو 500 مواطن من أهالى قرى كلابشة الجديدة وبشاير الخير بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر ، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين بالمناطق النائية والأكثر إحتياجاً .



في أسوان.. قافلة طبية شاملة لأهالى قرى كلابشة الجديدة وبشاير الخير لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان

كرّم الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أوائل الثانوية العامة بمحافظة أسوان، تقديرًا لتفوقهم وتميزهم العلمي، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم المستقبلية، وذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة أسوان اليوم الخميس.

جامعة أسوان تكرّم أوائل الثانوية العامة .. ومنح دراسية مجانية تقديرًا لتفوّق أبناء المحافظة | صور