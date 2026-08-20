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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين أسوان يضبط 4226 لتراً من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

جهودمتنوعة
جهودمتنوعة
محمد عبد الفتاح

واصلت مديرية التموين بأسوان بناءاً على تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بشقيها المنزلى والتجارى لضمان وصول السلع الإستراتيجية المدعمة إلى مستحقيها ، والتصدى لأى محاولات للتلاعب أو الاحتكار أو الإتجار غير المشروع بها .

حملة مشتركة لتشديد الرقابة على المواد البترولية
وفى هذا الإطار، أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين بأنه فى ظل توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، تم تنفيذ حملة رقابية بالمديرية بالإشتراك مع الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية بديوان عام وزارة التموين ، وقسم مباحث التموين بأسوان وذلك لمتابعة حركة تداول المواد البترولية والتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة ، ومنع أى ممارسات تستهدف خلق سوق سوداء أو الإضرار بحقوق الدولة والمواطنين .

جهودمتنوعة

ضبط 4226 لتراً من المواد البترولية بقصد الإتجار غير المشروع
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط إحدى السيارات تقوم بتجميع كمية من المواد البترولية بلغت نحو 4226 لتراً، بقصد إعادة بيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة لتداول السلع والمواد البترولية المدعمة .

إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة
وعلى الفور، تم التحفظ على الكمية المضبوطة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف تمهيداً للعرض على النيابة العامة ، مع إستمرار تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومختلف الأنشطة المرتبطة بتداول السلع الإستراتيجية .


تأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المتواصلة لإحكام الرقابة على تداول السلع والمواد البترولية المدعمة ، والتصدى الحازم بكل حسم لأى محاولات للاتجار غير المشروع أو الإحتكار بما يحافظ على حقوق الدولة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على إستقرار الأسواق .

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