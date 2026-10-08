هيئة بريطانية: ناقلة تتعرض لهجوم في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تعرض ناقلة لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، في أحدث واقعة تستهدف سفنًا تجارية في الممر الملاحي الاستراتيجي، وسط تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة.

ووفقًا لبيانات الهيئة البريطانية، أبلغ ربان ناقلة عن تعرض السفينة لقذيفة مجهولة أثناء عبورها المضيق، ما أدى إلى أضرار في غرفة المحركات، فيما أفادت المعلومات الأولية بأن أفراد الطاقم بخير، ولم يتم تسجيل أي تأثير بيئي جراء الحادث حتى الآن.

وأشارت الهيئة إلى أن السلطات المختصة تحقق في ملابسات الواقعة، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو طبيعة المقذوف المستخدم.

وتأتي الحادثة في ظل تزايد الهجمات والوقائع الأمنية التي تطال ناقلات النفط وسفن الشحن في محيط مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، حيث تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد سجلت خلال الأيام الماضية عدة حوادث مماثلة، من بينها تعرض ناقلات لمقذوفات مجهولة، واندلاع حرائق على متن بعض السفن، إلى جانب حوادث اعتراض وتهديد لسفن أثناء عبورها المضيق.

وبحسب بيانات ملاحية نقلتها «رويترز»، شهد الأسبوع الممتد من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر أعلى مستوى من الهجمات والوقائع المرتبطة بالناقلات في مضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية، مع تسجيل ما لا يقل عن 12 حادثة شملت هجمات ومحاولات هجوم ومضايقات وعمليات مراقبة بطائرات مسيرة.

وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن سلامة الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة، في وقت تواصل فيه السفن التجارية عبور المضيق وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات متكررة من الجهات البحرية الدولية.