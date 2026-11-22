كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة بشأن موقف إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، من المشاركة في مواجهة بيراميدز المرتقبة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وأوضح أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI»، أن إمام عاشور، الذي خرج من الحسابات الفنية خلال الفترة الماضية، أصبح ضمن المرشحين بقوة للتواجد في قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

وأشار إلى أن اللاعب أصبح جاهزًا بشكل كامل، ويمتلك رغبة قوية في العودة للمشاركة، وتقديم مستوى مميز خلال المواجهة المرتقبة، مؤكدًا أن قرار مشاركته أساسيًا أو احتياطيًا سيتوقف على مدى جاهزية عمر الساعي، ووجهة نظر الجهاز الفني في مشاركته أساسيًا.

وأضاف أن إمام عاشور مُتحمس للغاية للظهور أمام بيراميدز، ويرغب في تقديم أداء مختلف تمامًا، واستعادة ثقة جماهير الأهلي من خلال مستواه داخل الملعب.

واختتم أمير هشام تصريحاته برسالة إلى جماهير الأهلي، قائلًا: «ترقبوا مستوى إمام عاشور في مواجهة بيراميدز المقبلة».