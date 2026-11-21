كشف الصحفي محمد مصلوح عن اقتراب إمام عاشور، لاعب الأهلي، من المشاركة أساسيًا في مواجهة بيراميدز، مؤكدًا جاهزيته البدنية والفنية، وأن حسين عموتة يدرس الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.

إمام عاشور

وقال مصلوح، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "عرفنا من خلال مصادرنا داخل النادي الأهلي أن إمام عاشور جاهز تمامًا بدنيًا وفنيًا، وبعدما تأكد حسين عموتة من جاهزيته، بنسبة تقترب من 99% أو 100% سيكون اللاعب موجودًا في المباراة".

وأضاف: "عمر الساعي كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وعاد إلى التدريبات، لكن عموتة دائمًا ما يفاجئنا في المباريات الكبيرة، ويكون لديه مفاجأة للمنافسين، وعلمنا أن المفاجأة هذه المرة ستكون مشاركة إمام عاشور أساسيًا".

وتابع مصلوح: "عموتة يعمل بقوة على إيقاف القوة الهجومية لفريق بيراميدز، ويضع حسابات كبيرة للمنافس، نظرًا لما يمتلكه من عناصر هجومية قوية".

وأوضح: "عموتة سيعتمد في التشكيل على وجود ثنائي في مركز الارتكاز بمهام دفاعية، هما مروان عطية وأكرم توفيق".

واختتم: "سيكون تركيز مروان عطية وأكرم توفيق على الواجبات الدفاعية بشكل كبير، من أجل إيقاف لاعبي بيراميدز أو تضييق المساحات والخناق على لاعبي وسط الفريق خلال المباراة".