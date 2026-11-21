كشف صناع فيلم «في ظلال القاهرة» (CAIRO SHADOWS) عن البوستر الرسمي للعمل، الذي يتصدره الفنان حسن مالك، بالتزامن مع الاستعداد لعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش الدولي للفيلم في دورته الـ23، المقامة من 20 إلى 28 نوفمبر 2026.

ويشهد قصر المؤتمرات، غدًا الأحد 22 نوفمبر، العرض الأول للفيلم في تمام الثالثة عصرًا، بحضور لجنة تحكيم المهرجان، إلى جانب المخرجين راني وسالم مصالحة، وأبطال العمل حسن مالك وتارا عماد وجهاد حسام الدين، وعدد من فريق الإنتاج.

كما يستقبل الفيلم جمهوره في أول عرض جماهيري يوم الاثنين 23 نوفمبر، في السادسة والربع مساءً، بسينما «لو كوليزيه»، على أن يعقب العرض لقاء مفتوح مع المخرجين لمناقشة العمل.

قصة فيلم «في ظلال القاهرة»

تعود أحداث الفيلم إلى عام 2009، داخل حي الزبالين بمنطقة منشية ناصر، حيث يعود سالم إلى منزله بعد سنوات من الغياب، ليجد نفسه أمام واقع عائلي واجتماعي مختلف؛ فوالده أنهكته الحياة، بينما اتخذت شقيقته طريقًا جديدًا بالزواج من رجل يعمل في مجال إعادة التدوير.

وتتغير حياة سالم عندما يتولى إدارة مزرعة الخنازير التي تمتلكها أسرته، وينجح في تطوير عمله وبناء علاقات جديدة، بل ويعيش قصة حب، لكن انتشار إنفلونزا الخنازير يقلب الأوضاع في القاهرة، ويضع الحي بأكمله أمام أزمة سياسية واجتماعية، ليجد سالم نفسه في مواجهة تحدٍ كبير للحفاظ على عائلته وإرثها.

تفاصيل وأبطال فيلم «في ظلال القاهرة»

اختار صناع الفيلم تصوير مشاهده في منطقة منشية ناصر، بمشاركة عدد من سكانها إلى جانب ممثلين محترفين ووجوه جديدة من أبناء المنطقة، من بينهم أشخاص يعملون بالفعل في تربية الخنازير ومجال إعادة التدوير.

ويشارك في البطولة حسن مالك بشخصية سالم، وتارا عماد في دور ميرا، وكامل الباشا في دور يوسف، وحمزة العيلي في دور جابي، وجهاد حسام الدين في دور صوفيا، وكريم أدريانو في دور منصور، ومينا ممتاز في دور الكاهن.

والفيلم من تأليف غلاديس مارسيانو وفاليري مورو وراني مصالحة، وتصوير إريك دوفان، ومونتاج جوليا غريغوري، وموسيقى أمين بوحافة، فيما تتولى إيمان العلبي التصميم الفني، وشيماء عيسى تصميم الأزياء، ورومينا أليو المكياج.

ويُعد العمل أول تجربة روائية طويلة للأخوين راني وسالم مصالحة، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وتونس ومصر، وتصل مدته إلى 90 دقيقة، وينتمي إلى الدراما والتشويق، ويُقدم باللغة العربية مع ترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية.