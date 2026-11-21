كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن آخر استعدادات النادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، مشيرة إلى تواجد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ملف كرة القدم، في مران الفريق استعدادًا للمباراة المرتقبة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الاهلي امام بيراميدز

وأكدت ريهام حمدي تواجد إمام عاشور ضمن قائمة الأهلي التي دخلت معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء المران، استعدادًا لمواجهة بيراميدز.

في المقابل، أشارت إلى خروج الثنائي كريم الدبيس ومحمد مجدي أفشة من قائمة الأهلي للمباراة، في ظل استعدادات الفريق للمواجهة المهمة أمام بيراميدز.