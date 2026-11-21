يبدو أن المرحلة المقبلة في مسيرة الإسباني بيب جوارديولا لن تكون امتدادًا مباشرًا لرحلته التاريخية مع مانشستر سيتي بعدما بدأت التكهنات تحيط بمستقبله التدريبي وسط اهتمام عدد من الاتحادات الكبرى بالحصول على خدماته في ظل مكانته الاستثنائية بين أفضل المديرين الفنيين في كرة القدم الحديثة.

وبينما ارتبط اسم المدرب الإسباني بإمكانية قيادة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية عقب رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو فإن المؤشرات الأخيرة كشفت عن اختلاف أولوياته في الوقت الحالي بعدما وضع الحصول على فترة راحة طويلة في مقدمة حساباته مؤجلًا العودة إلى مقاعد التدريب رغم الإغراءات المرتبطة بقيادة أحد المنتخبات المشاركة في الارتباطات الدولية الكبرى.

ولا يبدو قرار جوارديولا مجرد رفض لعرض أمريكي محتمل بل يعكس رغبته في اختيار المحطة المقبلة بعناية بعدما أمضى سنوات طويلة في صناعة النجاحات وتحقيق البطولات مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ليصبح أمام فرصة خوض تحدٍ مختلف تمامًا عن تجاربه السابقة.

أمريكا تتحرك لخلافة بوكيتينو.. وجوارديولا يختار الابتعاد

دخل المنتخب الأمريكي مرحلة البحث عن مدير فني جديد بعد رحيل ماوريسيو بوكيتينو الذي تولي القيادة الفنية لمانشستر يونايتد وهو ما دفع الاتحاد الأمريكي إلى دراسة عدد من الخيارات المتاحة لتعويض المدرب الأرجنتيني.

وكان اسم بيب جوارديولا من أبرز الأسماء التي ارتبطت بالمنصب بالنظر إلى خبراته الكبيرة وقدرته على بناء فرق قادرة على المنافسة على أعلى المستويات فضلًا عن معرفته بالكرة الأمريكية وارتباطه بالحياة في الولايات المتحدة بعدما قضى فترات طويلة هناك خلال السنوات الماضية.

لكن هذه العوامل لم تكن كافية لتغيير حسابات المدرب الإسباني إذ أشار موقع «GiveMeSport» إلى أنه لا يفكر في العودة إلى التدريب خلال الفترة الحالية ويفضل الحصول على إجازة قد تمتد لعام كامل على الأقل من أجل الابتعاد عن ضغوط المباريات والبطولات وقضاء وقت أكبر مع عائلته.

الاتحاد الإيطالي تلقى الرد نفسه

لم يكن الاهتمام الأمريكي المحاولة الوحيدة المرتبطة بمستقبل المدرب الإسباني إذ سبق أن ارتبط اسمه بالمنتخب الإيطالي بعدما تواصل الاتحاد الإيطالي معه خلال وقت سابق لاستطلاع إمكانية توليه المسؤولية الفنية.

غير أن موقف جوارديولا لم يتغير إذ جاءت رغبته في مواصلة الابتعاد عن التدريب لتغلق الباب أمام إمكانية الانتقال إلى المنتخب الإيطالي أيضًا في إشارة إلى أن قراره لا يرتبط بطبيعة العرض أو قوة المنتخب المرشح لقيادته بقدر ارتباطه بحاجته إلى استراحة بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل.

وتمنح هذه الخطوة جوارديولا مساحة لإعادة ترتيب أولوياته خاصة أن الانتقال إلى تدريب المنتخبات يتطلب نمطًا مختلفًا من العمل يعتمد على فترات التجمعات الدولية والتحضير للبطولات الكبرى بدلًا من الضغوط اليومية التي يعيشها مدربو الأندية.

إنجلترا والبرازيل.. وجهتان في حسابات جوارديولا المستقبلية

ورغم إغلاق الباب أمام المنتخب الأمريكي في الوقت الحالي فإن التقارير المرتبطة بمستقبل جوارديولا أشارت إلى وجود اهتمام خاص لديه بخوض تجربة تدريب منتخب وطني مع بروز اسمَي إنجلترا والبرازيل باعتبارهما من الوجهات التي قد تجذبه مستقبلًا.

ويمثل تدريب أحد المنتخبين تحديًا استثنائيًا في مسيرة المدرب الإسباني الذي اعتاد المنافسة على البطولات الكبرى مع الأندية لكنه لم يخض حتى الآن تجربة قيادة منتخب أول وهو ما قد يدفعه إلى البحث عن مغامرة جديدة تتجاوز حدود الدوريات المحلية ودوري أبطال أوروبا.

وتبدو البرازيل واحدة من أكثر التجارب جاذبية من الناحية التاريخية بالنظر إلى مكانة منتخب السامبا في كرة القدم العالمية وتاريخه الحافل بالألقاب والنجوم فضلًا عن الضغوط الكبيرة المصاحبة لقيادة منتخب يضع جماهيره دائمًا في دائرة المنافسة على كأس العالم.

أما منتخب إنجلترا فيمثل تحديًا من نوع آخر خاصة مع امتلاكه مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانات الكبيرة ورغبته المستمرة في العودة إلى منصات التتويج وهو ما قد يمنح جوارديولا فرصة لتطبيق أفكاره التكتيكية على مستوى المنتخبات الوطنية.

لماذا لم يحصل جوارديولا على فرصة إنجلترا من قبل؟

لم يكن ارتباط اسم جوارديولا بالمنتخب الإنجليزي وليد اللحظة إذ سبق أن ارتبط بتولي المهمة عقب رحيل غاريث ساوثغيت عندما بدأ الاتحاد الإنجليزي البحث عن مدير فني قادر على قيادة الجيل الجديد نحو المنافسة على الألقاب.

لكن الاتحاد الإنجليزي اتجه في النهاية إلى التعاقد مع الألماني توماس توخيل الذي تولى المسؤولية الفنية بعقد يمتد حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2028 لتتأجل بذلك إمكانية رؤية جوارديولا على رأس الجهاز الفني للأسود الثلاثة.

وفي المقابل لا تبدو الطريق إلى المنتخب البرازيلي مفتوحة في الوقت الحالي مع استمرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي في قيادة السامبا وارتباطه بمشروع فني قائم وهو ما يجعل أي تحرك محتمل للتعاقد مع المدرب الإسباني مرتبطًا بتطورات مستقبلية.

وتكشف هذه المعطيات أن رغبة جوارديولا في تدريب أحد المنتخبين لا تعني وجود مفاوضات وشيكة وإنما تضعهما ضمن الخيارات التي قد يفكر فيها عندما يقرر العودة إلى العمل.