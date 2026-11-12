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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رفض عرضي هولندا وإيطاليا.. جوارديولا يقترب من قيادة هذا المنتخب

جوارديولا
جوارديولا
حمزة شعيب

دخل الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني السابق لفريق مانشستر سيتي، دائرة المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مع المنتخب، وفقًا لما كشف عنه تقرير صحفي.

وذكرت صحيفة «ذا أثلتيك» أن جوارديولا يُعد أحد أبرز الأسماء المطروحة داخل أروقة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب، خاصة في ظل اهتمام المدرب الإسباني بخوض تجربة تدريب المنتخبات الوطنية للمرة الأولى في مسيرته.

ويأتي اهتمام المنتخب الأمريكي بجوارديولا في وقت يقضي فيه المدرب الإسباني فترة من الراحة، عقب سنوات طويلة من العمل في كرة القدم الأوروبية، بعدما أنهى تجربته مع مانشستر سيتي، والتي حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات.

جوارديولا يدرس خوض تجربة تدريب المنتخبات

وبحسب التقرير، ارتبط اسم جوارديولا أيضًا بعدد من المنتخبات الأخرى، من بينها منتخب هولندا، كما تلقى عرضًا من إيطاليا، لكنه لم يوافق على تلك الفرص، بينما يظل احتمال توليه تدريب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الخيارات التي قد تحظى باهتمامه.

في المقابل، يترقب الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تطورات موقف ماوريسيو بوتشيتينو، في ظل ارتباط اسم المدرب الأرجنتيني بإمكانية تولي تدريب مانشستر يونايتد خلال المرحلة المقبلة.

ولا يزال مستقبل بوتشيتينو مع المنتخب الأمريكي غير محسوم، خاصة مع ارتباط اسمه بأكثر من وجهة تدريبية، دون صدور أي إعلان رسمي بشأن رحيله عن منصبه أو وجود قرار نهائي حول مستقبله.

هل يخوض جوارديولا أول تجربة دولية في مسيرته؟

ويمثل تدريب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، حال إتمام الاتفاق، محطة جديدة ومختلفة في مسيرة بيب جوارديولا التدريبية، الذي اعتاد العمل مع الأندية الكبرى، حيث سبق له قيادة برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

ولم يسبق للمدرب الإسباني تولي مسؤولية أي منتخب وطني طوال مسيرته، وهو ما يجعل احتمالية انتقاله إلى المنتخب الأمريكي خطوة استثنائية في مشواره التدريبي.

ورغم ذلك، لا يزال اسم جوارديولا مطروحًا في إطار الترشيحات والتقارير الصحفية، دون وجود تأكيد رسمي بشأن بدء مفاوضات مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم أو التوصل إلى اتفاق نهائي لتولي المهمة خلال الفترة المقبلة.

بيب جوارديولا الإسباني بيب جوارديولا مانشستر سيتي المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو

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