كريستال بالاس يعلن إقالة المدرب الفرنسي بيير ساج بسبب سوء النتائج

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، رسمياً الخميس، إقالة المدرب الفرنسي بيير ساج من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق.

وخاض الفريق اللندني تحت قيادة ساج 10 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي لم يحقق خلالها سوى الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة وخسر 7 مباريات واستقبلت شباكه 24 هدفاً وسجل لاعبوه 10 أهداف فقط، ليحل في المركز الأخير في جدول ترتيب البطولة.

وكشف النادي - في بيان عبر موقعه الرسمي - أن ساج غادر منصبه كمدرب للفريق بالإضافة إلى 3 من أعضاء طاقمه التدريبي وهم جمال علوي وداميين ديلا سانتا وساندي جيشهارد.

ووجه النادي الشكر لبيير وطاقمه التدريبي على جهودهم خلال تواجدهم في جنوب لندن، متمنياً لهم التوفيق في المستقبل.

واختتم النادي بيانه بالإشارة إلى أنه سيتم طرح مستجدات تعيين المدرب الجديد للفريق في الوقت المناسب.

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