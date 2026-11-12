مدير مركز سكن الأسرة بدار الإفتاء: الانشغال بالأجهزة والهواتف أضعفَ الروابط الأسرية وأفقدَ البيوت مساحات التواصل

أكَّد الشيخ عويضة عثمان، مدير عام مركز سكن لشؤون الأسرة التابع لدار الإفتاء المصرية، أن هُوية الأسرة المصرية لا تقتصر على مجموعة من العادات والتقاليد الموروثة، وإنما تتكون من منظومة متكاملة من الأخلاق والقيم والتدين والممارسات الثقافية والاجتماعية التي تميِّز المجتمع المصري.

وأشار عويضة عثمان، إلى أن الترابط بين أفراد الأسرة والاحترام المتبادل والتكافل والتراحم تمثِّل ركائز أصيلة في هُويتها التي توارثتها الأجيال، كما أن مفهوم الأسرة ذاته يحمل في دلالته اللغوية معنى الرباط والتماسك، مستشهدًا بقوله تعالى: {نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ} [الإنسان: 28]، موضحًا أن هذا المعنى يعكس طبيعة الأسرة باعتبارها كيانًا يقوم على قوة الارتباط بين أفراده وتكامل مسؤولياتهم.

جاء ذلك خلال محاضرة له ضمن دورة تأهيل المقبلين على الزواج في نسختها الثانية والعشرين، المنعقدة تحت عنوان «لتسكنوا إليها»، حيث تناول أبرز التحديات التي تواجه هُوية الأسرة المصرية، مركزًا على مظاهر الضعف والتآكل التي بدأت تؤثر في رسالتها التربوية والاجتماعية، مستلهمًا في ذلك منهج الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في معرفة الشر اتقاءً للوقوع فيه، حين قال: «كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»، معتبرًا أن الوعي بمواطن الخلل يمثل خطوة ضرورية لحماية الأسرة ومعالجة ما يهدد استقرارها.

غياب القدوة داخل البيت

وأوضح مدير عام مركز سكن، أن غياب القدوة داخل البيت وافتقاد الأبناء إلى الناصح والموجِّه من أبرز العوامل التي تُضعف البناء الأسري، مؤكدًا أن التربية لا تتحقَّق بالتوجيه اللفظي وحده، وإنما تحتاج إلى نموذج عملي يترجم القيم إلى سلوك يومي، مستشهدًا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، حين قال له: «يا غلام، سَمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك»، مبينًا أن هذا الموقف النبوي يجسد أهمية استثمار المواقف اليومية في غرس الآداب والقيم، كما أشار إلى أن الاجتماع على الطعام وغيره من الأنشطة الهادفة يتيح للأسرة فرصًا للتواصل والتقارب، في حين أسهم الانشغال بالهواتف والأجهزة الإلكترونية في تفكيك هذه اللقاءات وإضعاف مساحات الحوار بين أفراد البيت الواحد.

وفي السياق ذاته، استعرض نماذج من التربية النبوية التي تؤكد أهمية بناء الوعي الإيماني لدى الأبناء منذ الصغر، متوقفًا عند وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، حين قال له: «يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك»، موضحًا أن هذا التوجيه النبوي يكشف عن ضرورة الاهتمام بالتربية الإيمانية وعدم ترك الأبناء دون توجيه أو متابعة، محذرًا من أن انشغال الآباء عن أبنائهم وغياب الحوار معهم قد يفتح المجال أمام اضطراب أفكارهم وانحراف بعضهم نحو التطرف أو الإلحاد، فضلًا عن تراجع معاني الاحترام المتبادل بين الكبير والصغير، وما يترتب على ذلك من ضعف تقدير الأبناء لآراء آبائهم وانتشار صور العقوق داخل بعض البيوت.

دور الأم في صناعة العلماء

وأبرز الشيخ، عويضة عثمان، الدور التاريخي للأم في بناء الأجيال وصناعة العلماء، مستعرضًا نماذج من أمهات العلماء اللاتي كان لهنَّ أثر بالغ في تكوين أبنائهن وتوجيه مسيرتهم العلمية، ومنهن أمهات كل من الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، موضحًا أن التربية الواعية والاهتمام المبكر بالنشء كانا من العوامل المهمة في إعداد هذه النماذج العلمية التي تركت أثرًا ممتدًا في تاريخ الأمة، وهو ما يعكس أهمية الدور التربوي للأم وضرورة استعادة مكانة الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى للقيم والمعرفة وبناء الشخصية.

واختتم فضيلته محاضرته بتوجيه رسالة إلى الشباب والفتيات بضرورة الانتباه إلى مسؤوليتهم تجاه الأسرة والأجيال القادمة، مؤكدًا أن أخطر ما يمكن أن تفقده الأسرة في الوقت الراهن ليس شيئًا من ماديات الحياة، وإنما أبناؤها الذين يمثلون حملة الراية وأمل المستقبل، داعيًا الآباء والأمهات إلى الاهتمام بأبنائهم ومتابعة أحوالهم الفكرية والنفسية والتربوية، كما دعا الشباب والفتيات المقبلين على الزواج إلى مراجعة تصوراتهم واستعداداتهم لهذه المسؤولية قبل الإقدام عليها، حتى يكونوا قادرين على تأسيس أسر تقوم على الوعي والتفاهم.