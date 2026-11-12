الجيش اليمني: مقتل 219 قياديا وعنصرا حوثيا خلال 24 ساعة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الخميس، أن عملياتها خلال آخر 24 ساعة أسفرت عن مقتل نحو 219 قيادياً وعنصراً من ميليشيا الحوثي.

وأوضحت القوات اليمنية أنها نفذت 13 غارة جوية و690 عملية طالت تجمعات الميليشيا الحوثية وتحصيناتها في الجبهات الشمالية والجوف ومأرب والبيضاء وتعز والجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، وذلك ضمن عملية "فجر اليمن" خلال الساعات الماضية.

تدمير 103 آليات ومواقع وتحصينات

وأسفرت العمليات، بحسب البيان، عن تحييد نحو 219 من قيادات وعناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية، وتدمير 103 وسائل ومعدات لأعمال هندسية وعربات نقل ومدرعات ومواقع وتحصينات تابعة لها.

تعز: الجيش يستعيد مواقع حاكمة

وفي سياق متصل، أفاد مراسل قناة "الحدث" من تعز بأن الجيش اليمني استعاد مواقع عدة في أطراف مدينة الشط وسلاسل جبلية حاكمة.

وأضاف أن معارك عنيفة تدور في جبال القلتة والخزانة، مع إفشال محاولة التفاف حوثية في كهبوب وذوباب.

كما أشار إلى أن الجيش اليمني ألقى القبض على قياديين ميدانيين حوثيين، أحدهما رئيس عمليات ما يسمى لواء الفتح، إلى جانب 7 من مرافقيه.

مأرب: مشاركة قيادات من الحرس الثوري الإيراني

ومن جهته، كشف مراسل "الإخبارية" من مأرب عن مشاركة قيادات من الحرس الثوري الإيراني في عمليات ضد القوات اليمنية، وإطلاق صواريخ من صنعاء وصعدة على المملكة ومناطق يمنية.

وأفاد بوجود أنباء عن تمركز عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني في صعدة والحديدة ومحيط محافظة صنعاء.

وأكد أن إيران تزود ميليشيا الحوثي الإرهابية بخبرات في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة.