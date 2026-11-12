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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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131 مليون خدمة في 100 يوم.. حصاد أكبر حملة طبية ميدانية والانتهاء من إعداد الخريطة الصحية لمصر

وزارة الصحة
وزارة الصحة
محمد البدوي

في حصيلة تعكس حجم التحرك الميداني للدولة لتوسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، كشفت وزارة الصحة والسكان عن تقديم أكثر من 130 مليون خدمة طبية خلال 100 يوم فقط، ضمن حملة «100 يوم صحة»، التي اعتمدت على انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة وتكامل جهود قطاعات الوزارة المختلفة. 

جمع وتحديث البيانات الصحية

كما لم يتوقف مردود الحملة عند أعداد الخدمات المقدمة، بل امتد إلى جمع وتحديث البيانات الصحية ورصد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يدعم خطط تطوير المنظومة الصحية، ويضع أساساً أكثر دقة لتوزيع الإمكانات الطبية والموارد البشرية، استعداداً للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» نجحت في تقديم 130 مليوناً و940 ألف خدمة طبية خلال 100 يوم من العمل المتواصل بجميع محافظات الجمهورية، موضحاً أن انتهاء الحملة لا يعني توقف الخدمات الصحية أو انتهاء المبادرات الرئاسية المعنية بالصحة العامة، وإنما يمثل ختام مرحلة مكثفة من العمل الميداني الذي استهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

أبرز عوامل نجاح الحملة

وأوضح عبد الغفار أن أحد أبرز عوامل نجاح الحملة تمثل في تغيير آلية تقديم الخدمة الصحية، من خلال الانتقال بها إلى أماكن وجود المواطنين بدلاً من انتظار توجههم إلى المستشفيات والمنشآت الطبية، وذلك عبر انتشار الفرق الطبية الثابتة والمتنقلة والقوافل العلاجية، بما ساهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية والوصول إلى المناطق المختلفة.

منظومة عمل متكاملة 

وأشار إلى أن الحملة شهدت مشاركة 13 قطاعاً من قطاعات وزارة الصحة والسكان، قدمت أكثر من 122 نوعاً من الخدمات الصحية، في إطار منظومة عمل متكاملة جمعت بين الرعاية الوقائية والعلاجية والتوعوية، ولم تقتصر على تقديم الخدمات الطبية التقليدية، بل شملت أيضاً الفحوصات والكشف المبكر عن الأمراض، ومتابعة الحالات، والتثقيف الصحي، ونشر الوعي بالسلوكيات الصحية السليمة.

وأضاف أن التنسيق بين القطاعات المختلفة أتاح تقديم حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين، من خلال الفرق الطبية المنتشرة والقوافل المتنقلة، الأمر الذي ساعد على تعزيز فرص الاكتشاف المبكر للأمراض والتعامل مع الاحتياجات الصحية للمواطنين بصورة أكثر فاعلية، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة خلال فترة الحملة إلى 130 مليوناً و940 ألف خدمة.

الخريطة الصحية.. قاعدة بيانات ترسم احتياجات المحافظات

وفي سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان عن الانتهاء من إعداد الخريطة الصحية لجمهورية مصر العربية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في التخطيط لتطوير الخدمات الطبية وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة جغرافية.

وأوضح أن الخريطة تتضمن بيانات تفصيلية عن أماكن تقديم الخدمات الصحية، والإمكانات والتجهيزات المتاحة داخل المنشآت الطبية، وأعداد الأطقم والعاملين بالقطاع الصحي في كل منطقة، إلى جانب تحديد العبء المرضي وتوزيعه وفقاً للموقع الجغرافي والفئات العمرية والنوع.

ولفت إلى أن تحديد العبء المرضي يستهدف التعرف على طبيعة الأمراض الأكثر انتشاراً داخل كل منطقة، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بها، فضلاً عن رصد الاختلافات المرتبطة بالعمر والنوع، إذ قد ترتفع معدلات الإصابة بأمراض معينة بين النساء مقارنة بالرجال، أو بين الأطفال مقارنة بالمراهقين، وهو ما يساعد على وضع خطط صحية تستجيب لطبيعة كل مجتمع واحتياجاته.

وأكد عبد الغفار أن الحملات الصحية الميدانية تمثل مصدراً مهماً للبيانات التي تستند إليها الوزارة في تحديث الخريطة الصحية بصورة دورية، فضلاً عن مراجعة المؤشرات المرضية وتوثيقها، بما يضمن تكوين صورة أكثر دقة وواقعية عن الوضع الصحي في مختلف المحافظات.

الخريطة الصحية تدعم التوسع في التأمين الصحي الشامل

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة على أهمية الخريطة الصحية في دعم خطط الدولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، سواء في المحافظات التي دخلت المنظومة بالفعل أو المحافظات الجاري الإعداد لإدخالها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في استكمال تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن البيانات التي توفرها الخريطة تتيح تحديد احتياجات كل محافظة قبل التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية للمنشآت الطبية، أو التجهيزات والأجهزة المطلوبة، أو أعداد وتوزيع الفرق الطبية والكوادر البشرية.

واختتم عبد الغفار بالتأكيد على أن امتلاك قاعدة بيانات صحية دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية، وضمان توجيه الموارد والإمكانات إلى المناطق الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة.

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