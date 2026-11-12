وزير الصحة يبحث مع نظيره اللاتفي نقل التكنولوجيا وتطوير الخدمات الرقمية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور حسام أبو مرعي وزير الصحة بجمهورية لاتفيا والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للشراكة وتبادل الخبرات في المجالات الطبية.

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون مع الجانب اللاتفي والبناء على العلاقات الثنائية القائمة بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة، خاصة في مجالات التدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية الرقمية والبحث العلمي.

متابعة الموقف التنفيذي لمذكرة التفاهم

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن اللقاء تناول متابعة الموقف التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة المصرية واللاتفية في 11 نوفمبر 2025، والتي تتضمن التعاون في 14 مجالًا تشمل تطوير النظم الصحية والتدريب الطبي وتبادل الخبراء والصحة الرقمية والبحث العلمي وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والسياحة الصحية والصحة العامة والتطعيمات ومقاومة مضادات الميكروبات والاستجابة للطوارئ.

وأضاف أن الجانبين بحثا آليات تفعيل بنود المذكرة من خلال تبادل الوفود والخبراء وتنظيم البرامج التدريبية وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية والقطاع الخاص في البلدين.

كما ناقشا مقترح تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم المتخصصين والمسؤولين من الوزارتين لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ووضع خطة عمل مشتركة وتحديد نقاط اتصال واضحة ومتابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج المتفق عليها، بما يدعم عمل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المذكرة.

وتناولت المباحثات فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة الصحية واستكشاف مجالات الاستثمار والشراكة بين البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات في تصنيع المستحضرات الدوائية ونقل التكنولوجيا وتطوير الخدمات الصحية الرقمية.

واستعرض الجانبان أوجه التعاون السابقة، ومن بينها الزيارة الرسمية التي أجراها وزير الصحة اللاتفي إلى مصر في نوفمبر 2025 والتي شملت زيارة إحدى وحدات شركة أكديما ومستشفى سرطان الأطفال 57357 ومصنع فاكسيرا ومدينة ناصر الطبية، فضلًا عن مشاركة لاتفيا في دعم القطاع الصحي المصري من خلال التبرع بـ115 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا عام 2022.