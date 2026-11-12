كرم طلابه صباحا ورحل بعد اليوم الدراسي.. وفاة كبير معلمي اللغة العربية في إحدى مدارس الفيوم

خيم الحزن على الوسط التعليمي وأهالي قرية أبوكساه التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، عقب وفاة محمود عبد المجيد، كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة أبوكساه الثانوية، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة عقب عودته من المدرسة، ليرحل بعد سنوات قضاها في تعليم الأجيال وأداء رسالته التربوية.



شارك في تكريم الطلاب قبل وفاته بساعات

وكشف بليغ حمدي، متابع وحدة دعم الجودة بوزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة، أن الراحل لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية ظاهرة خلال يوم وفاته، وكان يمارس عمله بصورة طبيعية داخل المدرسة وأوضح أن محمود عبد المجيد حضر إلى المدرسة صباحا، وشارك في مراسم تكريم عدد من الطلاب المتفوقين، حيث كان ينادي على أسماء الطلاب المقرر تكريمهم، بينما تولى مدير المدرسة تسليمهم شهادات التقدير، في مشهد عكس حرصه على تشجيع الطلاب والاحتفاء بتفوقهم وأضاف أن الراحل أنهى يومه الدراسي وغادر المدرسة بصورة طبيعية، وعاد إلى منزله كعادته اليومية، دون ظهور أي علامات تشير إلى تعرضه لأزمة صحية، لكنه شعر بالتعب عقب وصوله، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة.



تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن

وشُيّع جثمان الراحل عقب صلاة الظهر اليوم من مسقط رأسه بقرية عبود، وسط حضور كبير من أفراد أسرته وأهالي القرية وزملائه بالمدرسة والإدارة التعليمية، الذين شاركوا في وداعه إلى مثواه الأخير.



آخر لحظاته بين طلابه وزملائه

وأكد صديقه أن آخر ظهور للراحل داخل المدرسة كان خلال مشاركته في تكريم الطلاب، وهو يؤدي رسالته التعليمية وسط زملائه وتلاميذه، دون أن يتوقع أحد أن تكون تلك الساعات الأخيرة له داخل المدرسة وسادت حالة من الصدمة بين زملائه وطلابه وكل من عرفه، بعدما رحل تاركا سيرة طيبة وذكريات إنسانية وتعليمية مع أجيال من الطلاب.