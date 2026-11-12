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من سوهاج إلى أبيدوس .. 39 سائحًا ينتظرون تعويم باخرة «مصر» بعد شحوطها بالنيل
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جهود مكثفة ومستمرة لتعويم باخرة سياحية تقل 39 سائحاً أجنبياً بعد شحوطها في النيل بسوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود مكثفة ومستمرة لتعويم باخرة سياحية تقل 39 سائحاً أجنبياً بعد شحوطها في النيل بسوهاج

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
سوهاج _ أنغام الجنايني

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق الكامل مع قوات شرطة المسطحات المائية، جهودها الميدانية المكثفة لتعويم الباخرة النيلية السياحية "مصر"، وإعادتها إلى المجرى الملاحي الآمن ؛ تمهيداً لاستئناف رحلتها نحو المنطقة الأثرية بعرابة أبيدوس في مركز البلينا جنوبي المحافظة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي يتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة، مشدداً على تسخير كافة الإمكانات الفنية والبشرية اللازمة لسرعة الانتهاء من أعمال التعويم، مع توفير أقصى درجات الرعاية والأمان للسائحين المتواجدين على متنها.

تفاصيل شحوط باخرة في نيل سوهاج

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة قد تلقى بلاغاً بشحوط الباخرة في المنطقة الواقعة بحري الكوبري العلوي بمدينة سوهاج أثناء إبحارها في الاتجاه القبلي.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإنقاذ والتدخل السريع إلى الموقع، حيث يجري حالياً العمل باستخدام 4 صنادل نهرية لتنفيذ مناورات السحب والتعويم اللازمة.

وتؤكد محافظة سوهاج أن جميع السائحين البالغ عددهم 39 سائحاً (34 سائحاً من الجنسية الإنجليزية و5 من الجنسية الأمريكية)، بالإضافة إلى طاقم الباخرة، في حالة جيدة تماماً ويتمتعون بكامل السلامة، ولم يسفر الشحوط عن أي إصابات أو خسائر، فيما تستمر الأعمال في الموقع لحين عودة الباخرة لمسارها الطبيعي واستكمال برنامجها السياحي بأمان.

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