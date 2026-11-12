ولي عهد البحرين يؤكد علاقات الصداقة الوطيدة مع المملكة المتحدة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على علاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما تشهده من تقدمٍ وتطورٍ على كافة الأصعدة، في ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من قيادة البلدين لمواصلة تطويرها وتعزيزها.

وأشار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - خلال استقباله اليوم الخميس، ممثل ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس الكومنولث الملك تشارلز الثالث "في أسكوت"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مثمر في مختلف القطاعات؛ لاسيما قطاع سباقات الخيل والفروسية، بما يسهم في خلق مزيدٍ من الفرص المستقبلية التي تسهم في تطوير مختلف مساراتها، ويحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأوضح أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الفروسية وسباقات الخيل، بما يفتح آفاقاً أوسع للشراكة والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين.