قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نافي بيلاي لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية: نعم ارتكبتم إبادة جماعية بحق الشعب في غزة
الإمام الأكبر يعقد اجتماعا طارئا ويقرر تشكيل «لجنة النهوض بالأزهر».. 8 قرارات لتطوير العمل وإعداد 10 كوادر شابة بكل قطاع
قبل انطلاق موسم القصب.. الفلاحون يطالبون وزير التموين بزيادة سعر التوريد
عقوبات تنتظر من يقوم بالكتابة على العملات الورقية.. القانون يُحدّد الغرامة
لا نحتاج لصفقة مع إيران.. ترامب يوجه رسالة عاجلة لنائبه
بينهم فانس وروبيو.. أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة أمريكا في 2028
استعدادات قوية.. منتخب مصر 2007 يواجه تنزانيا وديًا لأمم إفريقيا للشباب
من سوهاج إلى أبيدوس .. 39 سائحًا ينتظرون تعويم باخرة «مصر» بعد شحوطها بالنيل
الإمام الطيب: الكفاءة والجدارة معيار تولي المناصب القيادية بالأزهر.. ولا مكان للمحاباة والوساطة
التفويل بالملصق| كيفية استخراج "الملصق الإلكتروني" للسيارة.. الخطوات والرسوم
جهود مكثفة ومستمرة لتعويم باخرة سياحية تقل 39 سائحاً أجنبياً بعد شحوطها في النيل بسوهاج
إطلاق برامج للجراحة بمساعدة الروبوت في المستشفيات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي عهد البحرين يؤكد علاقات الصداقة الوطيدة مع المملكة المتحدة

ولي عهد البحرين يؤكد علاقات الصداقة الوطيدة مع المملكة المتحدة
ولي عهد البحرين يؤكد علاقات الصداقة الوطيدة مع المملكة المتحدة
أ ش أ

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على علاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وما تشهده من تقدمٍ وتطورٍ على كافة الأصعدة، في ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من قيادة البلدين لمواصلة تطويرها وتعزيزها.

وأشار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة - خلال استقباله اليوم الخميس، ممثل ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية رئيس الكومنولث الملك تشارلز الثالث "في أسكوت"، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - إلى أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مثمر في مختلف القطاعات؛ لاسيما قطاع سباقات الخيل والفروسية، بما يسهم في خلق مزيدٍ من الفرص المستقبلية التي تسهم في تطوير مختلف مساراتها، ويحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأوضح أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الفروسية وسباقات الخيل، بما يفتح آفاقاً أوسع للشراكة والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين.

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة علاقات الصداقة الوطيدة تجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

المحال العامة

العد التنازلي بدأ.. تحذير لأصحاب المحلات التجارية| تفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

باحثون في "الشارقة الدولي للكتاب": توثيق الروايات الشفهية يحفظ ذاكرة الأجيال

باحثون في "الشارقة الدولي للكتاب": توثيق الروايات الشفهية يحفظ ذاكرة الأجيال

العراق وباكستان يبحثان سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات

العراق وباكستان يبحثان سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية و"الألكسو" يطلقان منصة "معجم المصطلحات العربية الموحدة"

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية و"الألكسو" يطلقان منصة "معجم المصطلحات العربية الموحدة"

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد