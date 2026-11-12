ميناء دمياط يتداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 سفينة، بينما غادره 9 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء تحت الشحن والتفريغ 34 سفينة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتداول عليها 23 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم / الخميس / - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28375 طنا، تشمل 4634 طن كلينكر و4920 طن جبس معبأ و13380 طن يوريا و345 طن ملح معبأ و5096 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 84023 طنا، تشمل 8599 طن حديد و37 طن معدات و1775 طن خردة و1986 طن أبلاكاش و64000 طن سيلاج و126 طن زيت طعام و7500 طن فول.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 810 حاويات مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1491 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3391 حاوية مكافئة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 2208 أطنان، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6110 حركات.