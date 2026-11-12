الالتهاب الرئوي خطر يهدد الأطفال وكبار السن.. أعراض تستدعي التدخل الفوري

مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية، تتزايد التحذيرات الطبية من خطورة الالتهاب الرئوي، الذي يعد من الأمراض التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة حال التأخر في التشخيص والعلاج، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية ومدير عام مستشفى صدر العباسية سابقًا، أن الالتهاب الرئوي هو التهاب يصيب النسيج الرئوي والحويصلات الهوائية المسؤولة عن تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، موضحًا أن الإصابة تؤدي إلى امتلاء الحويصلات بالإفرازات والسوائل بدلًا من الهواء، ما يقلل من كفاءة التنفس.

الفرق بين الالتهاب الرئوي والالتهاب الشعبي

وأوضح استشاري الأمراض الصدرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الرئوي، أن هناك اختلافًا بين الالتهاب الرئوي والالتهاب الشعبي، مشيرًا إلى أن الالتهاب الشعبي يصيب الشعب الهوائية التي تنقل الهواء إلى الرئتين، ويصاحبه عادة السعال وارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف أن الالتهاب الرئوي أكثر خطورة من الالتهاب الشعبي، إذ قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في درجة الحرارة، وصعوبة شديدة في التنفس، وهبوط عام في الجسم، فضلًا عن إمكانية حدوث اضطرابات في الوعي، قد تظهر في صورة هذيان أو ذهول.

تحذير من تناول أدوية البرد دون استشارة طبية

وشدد الدكتور محمود عبد المجيد على ضرورة عدم الاستهانة بأعراض البرد والرشح والتهاب الحلق والإنفلونزا، محذرًا من التوجه إلى الصيدليات للحصول على أدوية السعال وخافضات الحرارة دون استشارة طبية، لما قد يترتب على ذلك من تأخر التشخيص الصحيح وتفاقم الحالة المرضية.

وأكد أهمية التوجه إلى المستشفيات الصدرية والعامة والمراكز الصحية المتاحة على مدار 24 ساعة، أو العيادات المتخصصة، فور ظهور الأعراض المقلقة، للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين في الوقت المناسب.

الأطفال وكبار السن الأكثر احتياجًا للمتابعة

وأشار استشاري الأمراض الصدرية إلى ضرورة الاهتمام بصورة خاصة بالأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، مؤكدًا أن التشخيص المبكر والتعامل الصحيح مع الأعراض يمثلان عاملًا أساسيًا في الحد من تطور الالتهاب الرئوي إلى مراحل خطيرة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.