الالتهاب الرئوي أخطر من النزلة الشعبية.. استشاري صدر يحذر من أعراض لا يجب تجاهلها

قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الأمراض الصدرية ومدير عام مستشفى صدر العباسية سابقاً، إن الالتهاب الرئوي هو التهاب يصيب النسيج الرئوي نفسه، مفرقاً بين الشعب الهوائية التي تنقل الهواء، والنسيج الرئوي الذي يضم الحويصلات الهوائية المسؤولة عن تبادل الغازات بين الأكسجين المستنشق وثاني أكسيد الكربون.

وأضاف خلال برنامج “صباح الخير يا مصر” إلى أنه في حالة الإصابة بالالتهاب الرئوي، تمتلئ تلك الحويصلات الهوائية بالإفرازات والسوائل بدلاً من الهواء، مما يقلل من كمية الهواء الداخلة للرئتين ويؤدي لظهور الأعراض.



ووضع استشاري الأمراض الصدرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للالتهاب الرئوي، معايير واضحة للتفريق بين الالتهاب الرئوي والالتهاب الشعبي أو النزلة الشعبية، موضحاً أن الالتهاب الشعبي يصيب الشعب الهوائية ويصاحبه سعال وارتفاع في الحرارة، لكن مضاعفات وأعراض الالتهاب الرئوي تكون أشد بكثير؛ حيث تشمل ارتفاعاً حاداً في درجة الحرارة، وصعوبة شديدة في التنفس، وهبوطاً عاماً في الجسم، وقد تصل إلى اضطراب في الوعي في صورة "هذيان أو ذهول".



وشدد الدكتور محمود عبد المجيد على ضرورة عدم الاستهانة بأي أعراض للبرد أو الرشح أو التهاب الحلق والإنفلونزا، محذراً بشدة من التوجه إلى الصيدليات لطلب أدوية للسعال أو خافضات للحرارة دون استشارة طبية؛ لأن ذلك يؤخر التشخيص الصحيح ويؤدي لتفاقم المرض والوصول لمراحل خطيرة.

ودعا المرضى إلى التوجه الفوري إلى المستشفيات الصدرية والمستشفيات العامة والمراكز الصحية المتاحة على مدار 24 ساعة أو العيادات المتخصصة لتلقي التشخيص السليم مبكراً، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مع اقتراب فصل الشتاء.