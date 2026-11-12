في اليوم العالمي لـ الالتهاب الرئوي: علامات مبكرة للمرض غالباً ما يخلط بينها وعدوى شائعة

يُحتفل باليوم العالمي لـ الالتهاب الرئوي في الثاني عشر من نوفمبر من كل عام، بهدف التوعية بأحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالأمراض المعدية في العالم، وتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر والوقاية والعلاج في الوقت المناسب. قد لا يكون السعال المستمر أو الحمى المتكررة أو الإرهاق غير المعتاد علامات على عدوى موسمية عادية. ففي بعض الأحيان، قد يكون ما يبدأ كنزلة برد أو إنفلونزا عادية مؤشراً مبكراً على الإصابة بالالتهاب الرئوي، وهو عدوى تصيب الرئتين وقد تتفاقم إذا لم تُعالج.

يُسبب الالتهاب الرئوي التهابًا في الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، مما قد يؤدي إلى امتلاء هذه الحويصلات بالسوائل أو الصديد، وبالتالي صعوبة التنفس. ورغم أن الحمى والسعال وعدم الراحة في الصدر من الأعراض الشائعة المصاحبة لهذا المرض، إلا أن أعراضه الأولية قد تكون خفيفة لدرجة يصعب ملاحظتها. وهذا الأمر يُثير القلق بشكل خاص خلال تغير الفصول، حيث يتجاهل الناس في كثير من الأحيان أعراض الجهاز التنفسي باعتبارها عدوى عادية.

بحسب الدكتور شيام كريشنان، استشاري ورئيس قسم أمراض الرئة التداخلية والسريرية في مستشفيات سي كي بيرلا، مركز أبحاث الطب الحيوي، كولكاتا، فإن الالتهاب الرئوي لا يبدأ بالضرورة بأعراض حادة. فالسعال الخفيف، أو التعب غير المعتاد، أو الحمى المتقطعة، قد تكون علامات تحذيرية مبكرة.

الالتهاب الرئوي

إليكم سبعة أعراض لـ الالتهاب الرئوي تستحق الانتباه:

1. السعال المستمر: قد يتحسن السعال العادي تدريجياً، لكن الالتهاب الرئوي قد يسبب سعالاً مستمراً أو متفاقماً. وقد يكون جافاً في البداية قبل أن يتحول إلى بلغم أصفر أو أخضر أو ​​حتى ممزوج بالدم.

2. ضيق التنفس أثناء الأنشطة اليومية: قد يشير الشعور بضيق التنفس بشكل غير عادي أثناء صعود السلالم أو المشي لمسافات قصيرة أو القيام بالأعمال المنزلية إلى أن الرئتين تكافحان لتوفير كمية كافية من الأكسجين.

3. الحمى المصحوبة بقشعريرة: لا ينبغي اعتبار الحمى المتكررة أو المستمرة، والقشعريرة، والتعرق، وآلام الجسم، على أنها إنفلونزا موسمية، خاصة عندما تكون مصحوبة بسعال متفاقم.

4. إرهاق غير معتاد ومستمر: الشعور بالإرهاق رغم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يكون علامة تحذيرية أخرى. وكما يوضح الدكتور كريشنان، فإن طاقة الجسم تُوجّه نحو مكافحة العدوى، مما قد يُشعر الأفراد بضعف غير معتاد.

5. ألم الصدر أثناء التنفس: قد يشير ألم الصدر الحاد أو الطاعن الذي يزداد سوءًا عند أخذ نفس عميق أو السعال إلى التهاب يشمل الغشاء المحيط بالرئتين.

6. التنفس السريع أو زيادة معدل ضربات القلب: يمكن أن يشير التنفس الأسرع من المعتاد أو تسارع ضربات القلب غير المبرر إلى أن الجسم يستجيب للعدوى ويكافح للحفاظ على مستويات الأكسجين الكافية.

7. التشوش الذهني، والنعاس، أو فقدان الشهية: تُعدّ هذه الأعراض بالغة الأهمية لدى كبار السن. قد لا يُصاحب الالتهاب الرئوي ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة لدى كبار السن، مما قد يُسبب أحيانًا تشوشًا ذهنيًا مفاجئًا، أو ضعفًا، أو تغيرات سلوكية.

هل يمكن أن يساعد الترطيب في الحفاظ على صحة الرئتين؟



مع أهمية التعرف على الأعراض، فإن الحفاظ على صحة الجهاز التنفسي يتطلب أيضاً اتباع عادات وقائية يومية. يؤكد الدكتور سودير كومار غوبتا، استشاري أول (أخصائي أمراض الصدر والتنظير القصبي) في مستشفى كيلاش، نويدا، على أهمية الترطيب الكافي. ويوضح قائلاً: "يساعد شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم في الحفاظ على رطوبة المخاط المبطن للممرات الهوائية، ويدعم آلية الجسم الطبيعية في التخلص من المخاط والجسيمات العالقة في الجهاز التنفسي". ويشير كذلك إلى أن الجفاف قد يزيد من كثافة المخاط، مما يجعل من الصعب نسبياً على الممرات الهوائية التخلص من الإفرازات بفعالية.

يحذر الدكتور غوبتا قائلاً: "لا يكفي شرب الماء وحده للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي أو حماية الرئتين من الملوثات الضارة". كما يوصي بتجنب التدخين والتعرض للتدخين السلبي، والحد من التعرض لتلوث الهواء، والحفاظ على جودة هواء جيدة داخل المنازل، والحرص على تلقي لقاحات الإنفلونزا والمكورات الرئوية بانتظام كلما دعت الحاجة الطبية. ويؤكد الدكتور كريشنان أن تشخيص الالتهاب الرئوي لا يعتمد على الأعراض وحدها، بل قد يتطلب فحصاً سريرياً، وتقييماً لمستوى الأكسجين في الدم، وتصويراً بالأشعة السينية للصدر عند الضرورة.

الأهم هو عدم الذعر من كل سعال، بل الانتباه إلى تفاقم الأعراض أو الشعور باختلافها عن أعراض العدوى العادية. ضيق التنفس، ألم الصدر، التشوش الذهني، أو انخفاض مستوى الأكسجين في الدم تستدعي عناية طبية فورية. التشخيص المبكر والعلاج في الوقت المناسب يُحدثان فرقًا كبيرًا.



