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بوادر انشقاق.. كاتس ردا على آيزنكوت: لسنا بحاجة لموافقة المعارضة لمواصلة عملياتنا
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوادر انشقاق.. كاتس ردا على آيزنكوت: لسنا بحاجة لموافقة المعارضة لمواصلة عملياتنا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أكد وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس أن تل أبيب ليست بحاجة إلى موافقة المعارضة لمواصلة العمليات في غزة ولبنان وسوريا والضفة.

وقال كاتس عبر منصة إكس : نحن لا نحتاج إلى موافقة من المعارضة أو من أي جهة قانونية لتوجيه الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات تصفية في غزة، عمليات دفاع وهجوم في لبنان،

وأضاف :  الحفاظ على منطقة الأمن في سوريا لحماية مستوطنات الجولان، إخلاء حي في الخليل - عملية أثبتت نفسها فوق وفوق في خلق تأثير ردع قوي - والاستمرار في النشاط الهجومي ضد عناصر المقاومة في يهودا والسامرة.

وتابع : كذلك أمام إيران أثبتنا حزمًا وتدبيرًا، بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي - وهكذا سيكون أيضًا الآن وفقًا لما سيُطلب.

وزاد : أمن إسرائيل ليس في مرحلة انتقالية وليس ينتظر الإجراءات السياسية التي تجري بالتوازي.

وأكمل : هناك رئيس وزراء واحد، وزير دفاع واحد يوجهان الجيش الإسرائيلي - وحكومة واحدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بأمن إسرائيل وحماية سكان دولة إسرائيل، وذلك بالطبع تحت الرقابة القائمة والمطلوبة.

وأتم : هكذا كان وهكذا سيكون أيضًا في المستقبل.

وكان رئيس الوزراء المكلف في إسرائيل غادي آيزنكوت ، دعا بالأمس رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو إلى "تغليب ضبط النفس وحس المسؤولية في اتخاذ القرارات الأمنية"، في إشارة إلى تهديدات الأخير بشأن إيران.

وخلال الأسابيع الماضية، لوح نتنياهو بضربات جديدة ضد إيران.

وكان آيزنكوت، وهو رئيس سابق للأركان، حذر الجيش من أن نتنياهو لا يملك تفويضا لشن حرب جديدة، مشددا على وجوب ألا ينفذ الجيش هجمات تلبية لـ"احتياجات سياسية" لخصمه.

ومن دون أن يذكر إيران، قال آيزنكوت في رسالة نشرت على "إكس"، الأربعاء، إن "استخدام قوات الأمن في غياب تهديد مباشر وفوري قد تكون له عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية، وعلى ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".

وزير دفاع الاحتلال جيش الاحتلال غزة لبنان سوريا غادي آيزنكوت نتنياهو

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