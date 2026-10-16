لا ريبوبليكا: تحقيق إيطالي مع كاتس وبن غفير ومسئولين إسرائيليين بسبب أسطول الصمود

أكدت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية بفتح تحقيق قضائي في روما يشمل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى جانب مسولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين، على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها ناشطون مشاركون في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق يتناول شكاوى بشأن ما تعرض له المشاركون في الأسطول من اعتداءات واحتجاز ومعاملة قاسية، مشيرة إلى أن الاتهامات المطروحة تشمل التعذيب والاحتجاز غير القانوني والاعتداء على الممتلكات.

وحسب التقرير، يشمل التحقيق 13 شخصًا، في إطار إجراءات قضائية تستند إلى شكاوى وشهادات قدمها ناشطون شاركوا في رحلات الأسطول.

يأتي التحقيق على خلفية اعتراض السلطات الإسرائيلية سفنًا تابعة للأسطول، الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.