مواجهة سياسية حادة بين بن غفير وبينيت بشأن التحالف مع منصور عباس وتشكيل الحكومة.. فيديو

تصاعدت حدة المواجهة السياسية بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، على خلفية خلافات بشأن التحالفات السياسية وإمكانية تشكيل حكومة تعتمد على دعم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.

وشهد السجال تحديًا من بن غفير لبينيت لخوض مناظرة مباشرة، في مواجهة تعكس اتساع الخلافات بين الطرفين بشأن شكل الحكومة المقبلة والخيارات المطروحة لتشكيلها.

وتركزت المواجهة على موقف بينيت من إمكانية الاستعانة بدعم منصور عباس، وما إذا كان هذا الدعم قد يشكل أساسًا لتمرير حكومة أو ضمان بقائها، في ظل الانقسامات السياسية داخل إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التجاذبات بين القوى السياسية الإسرائيلية بشأن التحالفات المحتملة ومستقبل تشكيل الحكومة، مع تصاعد الخلافات حول حدود التعاون مع الأحزاب العربية ودورها في المعادلة البرلمانية.