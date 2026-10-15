قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي: 55% زيادة في الاستثمار الأجنبي لمصر في أول 6 شهور من العام المالي الماضي
البحرية الأوكرانية تزعم تدمير 6 قاذفات مقاتلة روسية من طراز «سو-34 إم»
التضامن: نحرص على دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية
الرئيس السيسي: لازم نقارن نفسنا بالدول التانية ونعرف إحنا وصلنا لفين
ميمي جمال: استعد لإجراء عملية جراحية الآن.. خاص
متخلوش حد يقدر ينال من مصر.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لطلاب أكاديمية الشرطة
الرئيس السيسي من «أكاديمية الشرطة»: إرادة المصريين في 2013 كانت الحاسمة.. والحفاظ على الوطن مسؤولية الجميع
محدش يقدر على 100 مليون.. رسالة الرئيس السيسي عن وحدة المصريين ومسؤوليتهم تجاه الوطن
سيادة القانون قاعدة تعلو فوق الجميع.. ننشر نص كلمة وزير الداخلية فى حفل تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة
الرئيس السيسي يوجه رسالة لأسر خريجي الشرطة: قدمتم أبناءكم وبناتكم لمصر ونشكركم على مساهمتكم في حفظ أمنها
الرئيس السيسي: مصر مسؤولية الجميع.. ولازم نكون إيد واحدة لحماية الوطن
الرئيس السيسي: الشرطة والقوات المسلحة جناحا الأمن القومي واستقرار الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مواجهة سياسية حادة بين بن غفير وبينيت بشأن التحالف مع منصور عباس وتشكيل الحكومة.. فيديو

بن غفير وبينيت
بن غفير وبينيت
أمنية رشاد الجلوي

تصاعدت حدة المواجهة السياسية بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، على خلفية خلافات بشأن التحالفات السياسية وإمكانية تشكيل حكومة تعتمد على دعم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.

وشهد السجال تحديًا من بن غفير لبينيت لخوض مناظرة مباشرة، في مواجهة تعكس اتساع الخلافات بين الطرفين بشأن شكل الحكومة المقبلة والخيارات المطروحة لتشكيلها.

وتركزت المواجهة على موقف بينيت من إمكانية الاستعانة بدعم منصور عباس، وما إذا كان هذا الدعم قد يشكل أساسًا لتمرير حكومة أو ضمان بقائها، في ظل الانقسامات السياسية داخل إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التجاذبات بين القوى السياسية الإسرائيلية بشأن التحالفات المحتملة ومستقبل تشكيل الحكومة، مع تصاعد الخلافات حول حدود التعاون مع الأحزاب العربية ودورها في المعادلة البرلمانية.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

سورة الملك قبل النوم

سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى الرسول بالمداومة عليها كل ليلة؟

الارصاد الجويه

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

الزيوت

ليس للاستخدام الآدمي.. التموين تكشف ضوابط جمع الزيوت المستعملة

وسلم ابو علي

مدرب منتخب فلسطين: الإصابة حرمت وسام أبو علي من تجاوز أرقام ميسي

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

وزارة الداخلية

تجارة سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 150 مليون جنيه

اموال

اشترِى شقق وسيارات.. القبض على نصاب عسل 30 مليون جنيه

المتهمة

القبض على المتهمة بسرقة هاتف محمول من شخص بالمنوفية

بالصور

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد