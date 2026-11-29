شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

إطلالة هند صبري

وأطلت هند صبري، مرتديه فستاناً طويلاً وأنيقًا باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هند صبري، تسريحة مميزة وجذابة لشعرها البني القصير لتبرز جمالها .

أما من الناحية الجمالية تعتمد هند صبري، في المكياج على الألوان البنية الناعمة لتبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هند صبري