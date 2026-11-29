استقرت أسعار الذهب في مصر مستهل الأحد علي إغلاق تعاملات أمس السبت، دون أي تغيير في أى أعيرة ذهبية.

ونرصد خلال السطور التالية أسعار الذهب بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لبورصة المعادن العالمية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

وصل سعر عيار 24، الأعلى نقاءً بين الأعيرة، إلى 6640 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6585 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، 5810 جنيهات للبيع، مقابل 5760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

بلغ عيار 18 نحو 4980 جنيهًا للبيع، و4935 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر

سجل عيار 14 نحو 3875 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 46480 جنيهًا للبيع، مقابل 46080 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة اليوم بالجنيه والدولار

سجلت الأونصة في السوق المحلية 206525 جنيهًا للبيع، و204750 جنيهًا للشراء.

بينما بلغ سعرها عالميًا 3654.44 دولارًا، حيث ارتفعت بنحو 2.3% في تعاملات الجمعة قبل إغلاق الأسواق العالمية.

دولار الصاغة مقابل سعر البنك

يُسعَّر الدولار لدى الصاغة عند 56.51 جنيهًا، مقابل 54.79 جنيهًا في البنوك، وهو فارق يؤثر في تسعير الذهب محليًا.

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