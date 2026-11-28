تواصل أسعار الذهب جذب اهتمام المواطنين في مصر، في ظل متابعة مستمرة لتحركات الذهب باعتباره أحد أهم وسائل الادخار والاستثمار، فضلا عن ارتباط أسعاره بقرارات المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية.

وتزداد أهمية متابعة تحديثات سوق الصاغة للتعرف على أحدث مستويات الأسعار، سواء للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية.

وتشهد أسعار الذهب اختلافا وفقا لدرجة نقاء كل عيار، إلى جانب التباين بين أسعار البيع والشراء، وهو ما يدفع المتعاملين إلى متابعة التغيرات اليومية للوقوف على تكلفة الجرام وتحديد الوقت المناسب لإتمام عمليات التداول.

أسعار الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفقا لآخر تحديث على النحو التالي:

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6,635 جنيها 6,590 جنيها

عيار 21 5,805 جنيهات 5,765 جنيها

عيار 18 4,975 جنيها 4,940 جنيها

عيار 14 3,870 جنيها 3,845 جنيها

الجنيه الذهب 46,440 جنيها 46,120 جنيها

الأونصة بالجنيه 206,350 جنيها 204,930 جنيها

الأونصة بالدولار 3,654.51 دولار

الفرق بين أعيرة الذهب واستخدامات كل عيار

تتحدد قيمة الذهب وفقا لنسبة المعدن الخالص الموجودة في كل عيار، إذ ترتفع درجة النقاء بزيادة نسبة الذهب، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على السعر وطبيعة الاستخدام، سواء في صناعة المشغولات أو إنتاج السبائك المخصصة للاستثمار.

ويحتل عيار 21 صدارة الأعيرة الأكثر انتشارا وتداولا في مصر، نظرا لملاءمته لصناعة مختلف أنواع المشغولات الذهبية، فضلا عن الإقبال الكبير عليه من المقبلين على الزواج والراغبين في شراء الشبكة، كما يمثل أحد الخيارات الشائعة للادخار وإعادة البيع.

في المقابل، يعد عيار 24 الأعلى من حيث درجة النقاء، لاحتوائه على النسبة الأكبر من الذهب الخالص، ولذلك يستخدم بصورة أساسية في تصنيع السبائك الذهبية التي يقبل عليها المستثمرون الراغبون في الاحتفاظ بالمعدن الأصفر كوسيلة للادخار على المدى الطويل.

أما عيار 18 فيحظى باهتمام الباحثين عن المشغولات الذهبية ذات التصميمات العصرية، حيث تسمح خصائصه بتشكيل موديلات متنوعة تجمع بين الأناقة وتعدد التصميمات، وهو ما يجعله من الخيارات المنتشرة في صناعة الحلي والمجوهرات الحديثة.

أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب داخل مصر

ترتبط حركة أسعار الذهب في السوق بعدد من العوامل المحلية والعالمية، يأتي في مقدمتها اتجاهات أسعار الأونصة في البورصات الدولية، وتحركات سعر صرف الدولار، فضلا عن معدلات العرض والطلب داخل محال الصاغة.

كما تؤثر التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية في توجهات المستثمرين نحو المعدن الأصفر، إذ يزداد الإقبال عليه خلال فترات التقلبات الاقتصادية وحالة عدم اليقين، باعتباره من الأدوات التي يلجأ إليها البعض للتحوط من المخاطر والحفاظ على قيمة المدخرات وتنويع المحافظ الاستثمارية.

أسعار الذهب

وتؤثر حركة الطلب على المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات في مستويات التداول داخل السوق المحلية، حيث ينعكس ارتفاع الإقبال أو تراجع المعروض على حركة الأسعار، بالتزامن مع التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وتظل متابعة تحديثات أسعار الذهب أمرا مهما للمواطنين والمستثمرين، لمساعدتهم على تقييم حركة السوق واتخاذ قرارات الشراء والبيع وفقا للأسعار المعلنة واحتياجاتهم المالية.