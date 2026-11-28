يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم السبت 28 نوفمبر 2026.

أسعار الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4984 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5815 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6645 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46520 جنيه.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

لا تشمل أسعار الذهب المعلنة المصنعية والدمغة، إذ تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر بحسب نوع المشغولات ووزنها والشركة المنتجة.

وبالتالي يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية أعلى من سعر الجرام المعلن بعد إضافة المصنعية والدمغة.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3,654.44 دولار، قريبة من مستواها في ختام تعاملات أمس، بينما بلغ سعر دولار الصاغة 56.51 جنيه، مقابل 54.51 جنيه في البنك.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الأونصة في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.