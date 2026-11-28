سجلت أسعار الدواجن اليوم، السبت، استقرارا واضحًا بالبورصة والأسواق، حيث تراجع كيلو الدواجن البيضاء حوالى 10 جنيهات، لتسجل 65 جنيهًا بدلا من 75 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى 10 جنيهات، حيث وصل سعر الكيلو إلى 65 جنيهًا بالمزرعة، وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات، ليصل سعر الكيلو بالمزرعة إلى 58 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 77 جنيهاً.

بينما سجل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" ارتفاعا ويصل سعر الكيلو لـ 85 جنيهاً، بعدما كان سعرها 78 جنيهات أمس، الأربعاء، وتصل للمستهلك بـ98 جنيهًا.

كذلك انخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة عند 110 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 128 جنيهًا.



سعر كيلو البانيه



كما انخفض سعر كيلو البانيه اليوم ليتراوح بين 170 و200 جنيه في بعض المحلات، أى انخفض ما يقرب من 20 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70 لـ 90 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.



أسعار البيض



ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 110 جنيهات جملة، لتصل للمستهلك بسعر 135 حنيها، بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

فيما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 110 جنيهات جملة، لتباع للمستهلك بنحو 125 جنيها.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 130 جنيها جملة، وللمستهلك بنحو 150 جنيها.



وكان عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً مع المهندس محمود العناني، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من قيادات الاتحاد وكبرى الشركات العاملة في القطاع، لبحث سبل النهوض بصناعة الدواجن واستدامتها وتذليل أى تحديات قد تواجه المربين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير الزراعة لمتابعة مستجدات العمل بالقطاع الزراعي بشقيه النباتى والحيوانى والأنشطة المرتبطة به، والوقوف على أى تحديات ميدانية قد تواجه المنتجين والعمل علي تحليلها في مهدها لضمان تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

وشهد الاجتماع حضور كل من المهندس أنور العبد، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبعض ممثلي الشركات الكبرى العاملة في المجال، وبعض قيادات الوزارة.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف الراهن لصناعة الدواجن في مصر، وبحث الآليات المثلى التي تضمن الحفاظ على توازن السوق واستمرار دوران عجلة الإنتاج دون الإضرار بالمنتجين. مع توفير كل المنتجات الداجنه في السوق المحلي بأسعار مناسبه وفتح اسواق عربيه واجنبيه جديده تستوعب الفائض عن الاحتياجات من الانتاج المحلي

وأكد وزير الزراعة، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بدعم صغار المنتجين والمربين باعتبارهم ركيزة أساسية في هذه الصناعة الحيوية، مشدداً على العمل لتوفير حزم من الفرص التمويلية الميسرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدتهم على تطوير عنابرهم ورفع كفاءتها الإنتاجية، وضمان استمرارهم في المنظومة وحمايتهم من أي تقلبات سوقية.

من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بحرص وزارة الزراعة على التواصل المستمر والتنسيق المشترك لدراسة أى مشكلات مرتبطه بالصناعه أولاً بأول، مؤكدين التزام المنتجين بالعمل جنباً إلى جنب مع الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة.