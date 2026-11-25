شنت مديرية الطب البيطري بأسيوط حملة رقابية موسعة بمركز ديروط، أسفرت عن ضبط 3 أطنان و203 كجم من اللحوم والدواجن ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الأغذية المتداولة.

ونفذت الحملة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وجهاز شؤون البيئة، حيث جرى ضبط الكميات المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن المديرية تواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للتصدي لمحاولات تداول اللحوم والمنتجات الغذائية غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مشددًا على أن حماية الأمن الغذائي وصحة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل الرقابي.

وأوضح أن تناول اللحوم غير السليمة يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، وقد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، فضلًا عن تأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع وقدرته على العمل والإنتاج.

وأشار مدير عام الطب البيطري إلى أن الحملات الرقابية مستمرة دون تهاون، وأن المديرية تعمل على تكثيف الرقابة على الأسواق والمجازر ومنافذ بيع وتداول اللحوم، بالتعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.

وأضاف أن تحقيق منظومة فعالة للأمن الغذائي يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات المعنية، إلى جانب المشاركة المجتمعية والإبلاغ عن أي مخالفات، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتحقيق الاستقرار الغذائي.