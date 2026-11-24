أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، زيارة ميدانية لمركز أبنوب، شهد خلالها تسليم 81 شيكًا تمويليًا بإجمالي يتجاوز 4 ملايين و500 ألف جنيه، لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر ضمن مشروع "جذور النمو"، الذي تنفذه منظمة إنقاذ الطفل بالشراكة مع الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، كما تفقد أعمال القافلة الطبية المجانية والأنشطة المنفذة ضمن مبادرة "المدرسة الخضراء"، في إطار جهود المحافظة لدعم التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الزيارة يحيى أبو رحمة رئيس مركز ومدينة أبنوب وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والنائب اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد الشتات وكيل المديرية للشباب، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، وأسماء عبد الجابر مدير مكتب الصعيد بمنظمة إنقاذ الطفل، وأحمد حامد طه رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المشاركة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الشيكات التمويلية التي جرى تسليمها تستهدف دعم 81 أسرة من مركز أبنوب والقرى التابعة له، بتمويلات تتجاوز 4.5 مليون جنيه، لمساعدتها على إنشاء مشروعات متناهية الصغر وتطوير الأنشطة القائمة، بما يعزز قدرتها على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، ويفتح آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة.

وأشاد اللواء محمد علوان بالتعاون المثمر بين المحافظة ومنظمة إنقاذ الطفل والجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب، مؤكدًا أن دعم المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لما توفره من فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي، وتعزيز الاعتماد على الذات، وتحويل الأفكار والقدرات إلى مشروعات إنتاجية تسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر.

وأشار المحافظ إلى أهمية مشروع "جذور النمو" في مساندة أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة، ومساعدتهم على تطوير أنشطتهم وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات التنموية، وتكامل الجهود لتوفير برامج ومبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين وتحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا في حياتهم.

وعلى هامش الزيارة، تفقد محافظ أسيوط أعمال القافلة الطبية المجانية والخدمات الصحية المقدمة للأطفال، واطمأن على مستوى الخدمات والفحوصات المقدمة للمستفيدين، مشددًا على أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية والمبادرات المجتمعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتسهم في تيسير حصول الأطفال والأسر الأكثر احتياجًا على الخدمات الصحية، وتعزيز الوعي بأهمية الرعاية الصحية والوقائية.

كما شهد المحافظ الاحتفالية التي نظمتها الجمعية الخيرية الإسلامية لتنمية المجتمع بأبنوب بمناسبة أعياد الطفولة، والتي تضمنت مجموعة من العروض الاستعراضية والفقرات الفنية والترفيهية التي قدمها أطفال حضانات الجمعية، وسط أجواء من البهجة والسعادة، مشيدًا بجهود القائمين على تنظيم الاحتفالية وحرصهم على إدخال الفرحة إلى نفوس الأطفال، وتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.

واختتم اللواء محمد علوان جولته بتفقد الأنشطة التي تنفذها الطالبات ضمن مبادرة "المدرسة الخضراء" بمدرسة المهندس عيد الثانوية بنات بمركز أبنوب، حيث استمع إلى شرح من إدارة المدرسة والطالبات حول أهداف المبادرة ومختلف الأنشطة البيئية الجاري تنفيذها، ودورها في نشر الوعي البيئي وترسيخ الممارسات والسلوكيات الإيجابية الصديقة للبيئة داخل المدرسة والمجتمع المحيط.

وأشاد المحافظ بمشاركة الطالبات في تنفيذ الأنشطة والمبادرات البيئية، مؤكدًا أهمية دمج المفاهيم البيئية في العملية التعليمية، وتشجيع الطلاب على الابتكار والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية تجاه البيئة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا بقضايا الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشددًا على أهمية استمرار المبادرة وتوسيع نطاق أنشطتها لتحقيق أثر إيجابي ومستدام داخل المدارس والمجتمع.