أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة والمفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية لرغيف الخبز المدعم، وضمان جودة المنتج المقدم للمواطنين، والحفاظ على الدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي فتحي، نفذت حملة تموينية ورقابية مكبرة استهدفت المرور والتفتيش على 25 مخبزًا بلديًا بنطاق الوحدتين المحليتين القرويتين بأولاد إلياس والدوير، بمشاركة أحمد عبد المالك أحمد، نائب رئيس المركز، وبحضور عماد عبد الهادي خلف، مدير الرقابة التموينية بصدفا، لمراجعة انتظام منظومة إنتاج الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالضوابط والاشتراطات التموينية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة شملت المخابز بقرى أولاد إلياس وكردوس والبارود غرب والبارود شرق والوعاضلة والكردي وكيمان سعيد، إلى جانب قرى الدوير وكوم سعيد الغربي وكوم أبو حجر وكوم أسفحت، حيث تضمنت أعمال التفتيش مراجعة الأوزان الفعلية للأرغفة ومدى مطابقتها للمواصفات المقررة، والتحقق من مستوى النظافة داخل المخابز وسلامة أدوات العجين، وتوافر الموازين الحساسة، والالتزام بإجراءات صرف الخبز للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 36 محضرًا تموينيًا لمخالفات متنوعة، بواقع 13 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و4 محاضر لعدم وجود لوحة إعلانات، و3 محاضر لعدم استخراج بون صرف الخبز، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التموينية المفاجئة بمختلف المراكز والقرى، وتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية على المخابز البلدية، لضمان وصول رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية إلى المواطنين، مؤكدًا أن حقوق المواطنين في الحصول على خبز جيد تمثل أولوية لا تهاون فيها، وأن أي مخالفة تمس منظومة الدعم ستواجه بالإجراءات القانونية المقررة.