أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مواصلة الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بهدف إعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، ومنع أي ممارسات تعوق الحركة أو تمثل تعديًا على الطريق العام.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور وتشغل الأرصفة وحرم الطريق، بمشاركة نائبي رئيس المركز ناجح عبد النعيم وسواح موسى، وبالتنسيق مع مركز شرطة منفلوط وشرطة المرافق بأسيوط، وقطاع الإشغالات وإدارة رخص المحال، وباستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأضاف علوان أن الحملة استهدفت عددًا من الشوارع بمدينة منفلوط، وأسفرت عن رفع الإشغالات والبروزات أمام المحال التجارية، وإزالة فرش الخضراوات وتند القماش وفتارين عرض الأطعمة التي تعوق حركة المارة وتشغل أجزاء من الطريق، فضلًا عن توجيه إنذارات لأصحاب المحال المخالفة بضرورة الالتزام بالمساحات المحددة لمحالهم وعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق العام.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة للباعة الجائلين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح باستمرار أي تعديات تؤثر على حق المواطنين في استخدام الطريق أو تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمشاة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بجميع المراكز والأحياء، والتعامل الفوري والحاسم مع الإشغالات والتعديات، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن استعادة الانضباط بالشوارع، وتحقيق السيولة المرورية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.