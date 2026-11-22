أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الدولة في التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، من خلال تنفيذ مشروعات إنشاء أجنحة توسع جديدة بالمدارس القائمة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للفصول، وتقليل الكثافات الطلابية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تواكب متطلبات تطوير العملية التعليمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، برئاسة المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام الفرع، نفذ مشروع إنشاء جناح توسع جديد بمدرسة الصبحة الابتدائية بقرية الصبحة التابعة لمركز القوصية، ويحمل رقمًا تعريفيًا (2505531)، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليونًا و370 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة التوسع في المباني والمنشآت التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

وقال إن الجناح الجديد يضم 13 فصلًا دراسيًا، منها 4 فصول لرياض الأطفال و9 فصول للمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى عدد من الغرف الإدارية، ومعمل مشاهدة، وغرفة للطبيب، ودورات مياه، بما يوفر التجهيزات والمساحات اللازمة لدعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية متكاملة للطلاب والمعلمين.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية مواصلة التنسيق بين المحافظة وفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم، للتوسع في إنشاء المدارس وأجنحة التوسعات، ومتابعة تنفيذ المشروعات وفقًا للمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة، بما يحقق مستهدفات الدولة في تطوير قطاع التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء المحافظة.