حقق فريق Wall من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط إنجازًا متميزًا بحصوله على المركز الثاني في مسابقة NASA Space Apps، التي نظمتها احدى الجامعات الخاصة خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2026، بمشاركة 47 فريقًا، في منافسة علمية وتكنولوجية عكست تنوع الأفكار ومستوى الابتكار لدى الفرق المشاركة.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، أن هذا الإنجاز يعكس ما يمتلكه طلاب الجامعة من قدرات علمية ومهارات ابتكارية وإبداعية، وقدرتهم على توظيف معارفهم الأكاديمية في تطوير أفكار وحلول مبتكرة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة داعمة للإبداع والتميز، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات والمحافل العلمية والتكنولوجية، بما يسهم في صقل خبراتهم وتأهيلهم للمنافسة محليًا ودوليًا.

من جانبها، أعربت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، عن اعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه يعكس المستوى المتميز لطلاب الكلية، وما يمتلكونه من مهارات تقنية وقدرة على العمل الجماعي وتحويل الأفكار إلى مشروعات ابتكارية، مشيدة بجهود أعضاء الفريق وحرصهم على تمثيل الكلية والجامعة بصورة مشرفة.

كما أشاد الدكتور خالد فتحي حسين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بمستوى الفريق وتميز أعضائه، مؤكدًا أهمية الأنشطة والمسابقات الطلابية في تنمية المهارات التطبيقية وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي، وربط الدراسة الأكاديمية بالتحديات التكنولوجية المعاصرة.

وضم الفريق الطلاب: أحمد رضا السيد، وطارق حسام محمد، والحسن أحمد ثابت، وشذى جودة عبد الغني، وتسنيم عبد الرحمن مصطفى، ودينا أبو العيون حسن.

من جانبه، وجه حسام الدين مصطفى، مدير إدارة رعاية الطلاب بالكلية، الشكر والتقدير لإدارة الكلية والقائمين على تنظيم المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم والجهات الراعية، تقديرًا لجهودهم ودعمهم للطلاب، بما أسهم في إنجاح المسابقة وتشجيع المشاركين على الابتكار والتميز.

يأتي هذا الإنجاز في إطار اهتمام جامعة أسيوط بدعم الأنشطة الطلابية، واكتشاف المواهب الشابة، وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في المنافسات التي تتيح لهم إبراز إمكاناتهم وتحويل معارفهم إلى تطبيقات وأفكار مبتكرة.