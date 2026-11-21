عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاءين ثنائيين مع مسؤولي قطاع الطيران المدني بجمهوريتي زيمبابوي والكاميرون، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بمدينة مونتريال الكندية، بحضور الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، و ريم عرابي، المندوب المناوب لمصر لدى مجلس منظمة «الإيكاو».

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، وتوسيع آفاق التعاون والتكامل في مختلف مجالات النقل الجوي، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة منظومة الطيران المدني بالقارة.

وخلال اللقاء الأول، التقى الدكتور سامح الحفني فيليكس تابيوا مهونا، وزير النقل وتطوير البنية التحتية بجمهورية زيمبابوي، وبحضور كل من بيتر تشيفونيزي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة زيمبابوي في أوتاوا بكندا، و جورج ماشابابي، مدير عام سلطة الطيران المدني بزيمبابوي، وتاواندا غوشا، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات زيمبابوي، وفيليب رامباكودزيبوا، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات الوطنية للمناولة الأرضية.

وتطرق اللقاء إلى موقف المراجعات الدولية التي تجريها منظمة «الإيكاو» في مجالي سلامة وأمن الطيران المدني بالدول الإفريقية، وسبل تبادل الخبرات الفنية والتعاون في رفع كفاءة وقدرات قطاع الطيران المدني، ودعم جهود الدول الإفريقية للالتزام بالمعايير والمتطلبات الدولية وتعزيز مستويات السلامة والأمن على المستوى الإقليمي، كما بحث الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات سلامة وأمن الطيران والتدريب والتأهيل الفني، إلى جانب فرص تعزيز الربط الجوي والتعاون في مجالات التشغيل بين مصر وزيمبابوي، بما يدعم حركة النقل الجوي والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين.

وفي لقاء آخر، التقى الدكتور سامح الحفني بول أفومو أسومو كوكي، رئيس سلطة الطيران المدني الكاميروني، حيث بحث الجانبان مستجدات التعاون في مجالات سلامة وأمن الطيران المدني، واستعرضا أداء السلطة وخططها لتطوير منظومة الرقابة والإشراف والتفتيش، ومتابعة تطبيق معايير ومتطلبات منظمة «الإيكاو»، فضلًا عن مناقشة الملفات التنظيمية والفنية ذات الأولوية لقطاع الطيران المدني، وسبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء الاستعدادات والموقف التنسيقي بشأن انتخابات مجلس منظمة «الإيكاو» للدورة الاستثنائية رقم 43، وانتخابات المجلس لعام 2028، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن الملفات المطروحة على أجندة المنظمة، بما يعزز التنسيق بين الدول الإفريقية ويدعم مشاركتها الفاعلة في أعمال المنظمة ومناقشة القضايا ذات الأولوية لصناعة النقل الجوي على المستوى الدولي.

وأكد الدكتور سامح الحفني حرص وزارة الطيران المدني على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الأشقاء في مختلف دول القارة الإفريقية، وإتاحة الخبرات والإمكانات المصرية لدعم تطوير قدرات قطاع الطيران المدني بالقارة، لاسيما في مجالات سلامة وأمن الطيران والتدريب والتأهيل الفني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، ويدعم التكامل الإقليمي ومواكبة المتغيرات والتحديات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالميًا.