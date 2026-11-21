أعلنت شركة إيركايرو عن رعايتها الرسمية لبطولة Skydive Pharaohs Cup الدولية للقفز بالمظلات، والتي تستضيفها العاصمة الجديدة خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، وبمشاركة دولية واسعة تضم 250 لاعبًا يمثلون 23 دولة، من خلال 30 فريقًا يضم نخبة من أبرز محترفي رياضة القفز بالمظلات من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي البطولة تحت رعاية إيركايرو بالتعاون مع Skydive Pharaohs، لتعزيز استضافة مصر للفعاليات الدولية الكبرى، ودعما لتنشيط السياحة الوافدة من مختلف الشرائح السوقية.

وتعكس رعاية إيركايرو لهذه البطولة رؤية الشركة في توظيف الرياضة والفعاليات الدولية كأحد المحاور المهمة للتسويق السياحي بما يسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين، وفتح آفاق إضافية لنمو حركة السفر والسياحة الوافدة، إلى جانب إبراز ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وحضارية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ حسين شريف، رئيس مجلس إدارة إيركايرو والرئيس التنفيذي، أن رعاية الشركة الرسمية لبطولة Skydive Pharaohs Cup تأتي انطلاقًا من إيمان إيركايرو بأهمية دعم السياحة الرياضية باعتبارها أحد الأنماط السياحية الواعدة التي تسهم في تنويع المنتج السياحي المصري، وتعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الزائرين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الفعاليات الرياضية الدولية تمثل فرصة مهمة للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما تتمتع به مصر من إمكانات ومقومات فريدة.

وأضاف أن إيركايرو تعتز بالتعاون مع شركة Skydive، برئاسة الكابتن أحمد سيد عبدالله ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في تنظيم ودعم هذا الحدث الدولي، مؤكدًا سعادته بهذا التعاون المثمر الذي يعكس نموذجًا إيجابيًا للتكامل بين قطاع الطيران والأنشطة الرياضية والسياحية، ويؤكد أهمية تضافر جهود مختلف المؤسسات لإنجاح الفعاليات التي تسهم في وضع المقاصد الساحبة المصرية علي اجندة الاتحادات الدولية للألعاب الجديدة .

وأشار حسين شريف إلى أن الأجواء التي شهدها اليوم الأول للبطولة جاءت على درجة عالية من التنظيم والاحترافية في الأداء، بما يعكس تميز الجهات المنظمة والقائمين علىها علي يقدم صورة إيجابية ومشرفة عن البنية التحتية المصرية القادرة علي استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الدولية وفق أعلى المعايير.

وأوضح أن انطباعات المشاركين والوفود الأجنبية عكست إعجابًا كبيرًا بالأجواء المناخية التي تتمتع بها مصر، وما تشهده من طقس معتدل وسطوع الشمس، فضلًا عن إعجابهم بالموقع المتميز لإقامة البطولة في العاصمة الجديدة، التي كان لاختيارها أثر كبير في إثراء تجربة المشاركين والضيوف، حيث أبدوا انبهارهم بما تضمه من مبانٍ ومعالم معمارية متميزة وتصميمات حضارية وجمالية تعكس ملامح الجمهورية الجديدة وما تشهده مصر من تطور عمراني غير مسبوق.

كما أشاد حسين شريف بروح التعاون والترحيب والمودة التي سادت اللقاءات بين مسؤولي إيركايرو وشركة Skydive وممثلي الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية والجهات المنظمة، مؤكدًا أن هذه الأجواء الإيجابية تعكس روح الشراكة والعمل الجماعي التي تمثل أحد أهم عوامل نجاح الحدث وتحقيق أهدافه الرياضية والسياحية والإعلامية.

وأضاف أن التغطية الإعلامية المتميزة للبطولة، وما تشهده من لقاءات تليفزيونية مع المسؤولين والمنظمين والمشاركين، تمثل فرصة مهمة للتعريف بالحدث على نطاق واسع، وإبراز أبعاده الرياضية والسياحية، ونقل صورة حقيقية عن الإمكانات التي تمتلكها مصر لاستضافة الفعاليات الدولية، بما يعزز من حضورها على خريطة السياحة والرياضة العالمية.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة في ضوء حجم المشاركة الدولية المتميزة، وما يصاحبها من حضور للوفود الرياضية والمشاركين ومرافقيهم، فضلًا عن الاهتمام والتغطية الإعلامية المصاحبة للحدث، بما يوفر منصة دولية مهمة للترويج للمقصد السياحي المصري، وتسليط الضوء على ما تشهده مصر من نهضة عمرانية وحضارية، خاصة بالعاصمة الجديدة التي تمثل نموذجًا بارزًا لرؤية مصر الحديثة وإنجازاتها التنموية.

كما تأتي هذه الرعاية امتدادًا للتعاون القائم بين إيركايرو وشركة Skydive، وحرص الجانبين على دعم الفعاليات الرياضية ذات الطابع الدولي، التي تتيح فرصًا واعدة للتكامل بين قطاعي الطيران والسياحة الرياضية، وتعزز من فرص استقطاب الزائرين من مختلف الدول، من خلال ربط الأحداث الرياضية بالتجربة السياحية المتكاملة التي تقدمها مصر.

وتؤكد إيركايرو أن رعايتها الرسمية لبطولة Skydive Pharaohs Cup تأتي ضمن التزامها بدورها الوطني والتسويقي في دعم جهود الدولة لتنويع المنتج السياحي المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية للسياحة والرياضة والفعاليات الدولية، بالتوازي مع دورها في توفير خدمات النقل الجوي التي تربط مصر بمختلف الأسواق الإقليمية والدولية.