أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والمنشآت التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، مشددًا على أن صحة المواطنين وحقوقهم التموينية خط أحمر، وأن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة دون تهاون، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، نفذت حملات مكثفة من خلال إداراتها الخارجية بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 576 محضرًا تموينيًا، منها 457 محضرًا للمخابز البلدية تنوعت بين نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة وعدم وجود لوحات البيانات الإعلانية أو الموازين، والتوقف الجزئي عن الإنتاج والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، كما أسفرت الحملات في مجال الأسواق عن ضبط 152 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و4350 لترًا من اللبن غير الصالح، ونصف طن من الأسمدة الزراعية المخصصة لوزارة الزراعة وغير المتداولة بالأسواق، و277 زجاجة من الكحوليات والمسكرات داخل مخزن يدار دون ترخيص، فضلًا عن ضبط 209 عبوات لبن بودرة داخل مخزن غير مرخص، و160 بطاقة تموينية جرى تجميعها بالمخالفة للقانون داخل أحد المخابز البلدية.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط محطة وقود "طلمبة رصيف" لمخالفتها الاشتراطات والغلق دون إذن، ومعمل تحاليل طبية بداخله 54 عبوة مستخدمة في التحاليل غير صالحة، و25 جركن زيت سيارات منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط منظفات دون فواتير، وتحرير 9 محاضر لبيع السجائر بأزيد من الأسعار المقررة، و5 محاضر غلق لتجار تموينيين، و36 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية، مؤكدًا استمرار متابعة نتائج الحملات والتعامل الفوري مع أي مخالفات تمس حقوق المستهلكين أو سلامتهم.

وشدد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات التموينية المفاجئة خلال الفترات المقبلة، وعدم الاكتفاء بتحرير المحاضر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومتابعة توافر السلع الأساسية وانتظام صرف المقررات التموينية والتزام المخابز البلدية بإنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان المحددة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار من خلال قنوات التواصل المخصصة لتلقي الشكاوى، بما يعزز الرقابة المجتمعية ويحافظ على استقرار الأسواق.