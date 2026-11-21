سلط الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على التداعيات الاقتصادية للصراعات الدولية على القارة الإفريقية، مؤكدا أن الدول الإفريقية تتأثر بشدة بارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد أعباء الديون.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالنسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، إن القارة تواجه تحديات متشابكة، في مقدمتها الأزمات والنزاعات التي تهدد السلم والاستقرار وتقوض جهود التنمية.

وأضاف أن هذه التطورات تفرض تعزيز العمل المشترك، وتبني رؤية متكاملة تضع التنمية في مقدمة الأولويات، مع إصلاح النظام المالي الدولي لتوفير التمويل التنموي للدول النامية بشروط ميسرة.