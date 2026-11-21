يتساءل كثير من المواطنين عن الموعد المناسب للتخلي عن الملابس الخريفية وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مع اقتراب فصل الشتاء وتباين درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل، إذ تشهد البلاد خلال هذه الفترة أجواءً تميل إلى الدفء نهارًا، بينما تنخفض درجات الحرارة بصورة ملحوظة خلال الليل وفي الصباح الباكر، وهو ما يجعل اختيار الملابس المناسبة أمرًا محيرًا للكثيرين.

وفي هذا الإطار، كشفت هيئة الأرصاد الجوية الموعد المتوقع لبدء الانخفاض الحقيقي في درجات الحرارة، وتوقيت التحول التدريجي إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، موضحة أن الأجواء الحالية لا تزال مناسبة للملابس الخريفية، مع ضرورة الانتباه إلى برودة الطقس خلال فترات الليل والصباح الباكر.

متى ترتدي الملابس الشتوية الثقيلة؟

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية تتناسب مع ارتداء الملابس الخريفية، في ظل استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال ساعات النهار، بل وارتفاعها عن هذه المعدلات في بعض الأيام.

وأوضحت أن الشعور بالبرودة خلال الليل وفي الصباح الباكر لا يعني بالضرورة أن الوقت قد حان لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم، خاصة أن درجات الحرارة لا تزال مستقرة نسبيًا خلال ساعات النهار، وتسمح الأجواء بارتداء الملابس الخريفية المناسبة لطبيعة الطقس.

وأضافت، أن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة سيكون مناسبًا مع اقتراب بداية فصل الشتاء، متوقعة أن يبدأ التحول التدريجي إلى هذه الملابس مع بداية شهر ديسمبر أو منتصفه.

بداية ديسمبر موعد متوقع لارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن الانتقال إلى الملابس الشتوية الثقيلة سيكون تدريجيًا، وليس تحولًا مفاجئًا يحدث في يوم واحد، إذ من المتوقع أن تبدأ الحاجة إلى الملابس الأكثر دفئًا مع بداية ديسمبر أو بحلول منتصف الشهر.

ويعني ذلك أن المواطنين يمكنهم الاستمرار في ارتداء الملابس الخريفية خلال الفترة الحالية، مع متابعة النشرات الجوية اليومية لرصد أي تغيرات في درجات الحرارة، خاصة أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يجعل الإحساس بالطقس مختلفًا بين النهار والليل.

وتبرز أهمية اختيار الملابس المناسبة خلال هذه المرحلة الانتقالية، لتجنب الشعور بالحرارة خلال النهار أو البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل، لا سيما مع استمرار تسجيل درجات حرارة عظمى تقترب من 30 درجة في عدد من المحافظات.

حالة الطقس السبت 21 نوفمبر 2026

تشهد البلاد اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، ويكون حارًا على جنوب الصعيد.

أما خلال الليل والصباح الباكر، فتكون الأجواء مائلة للبرودة إلى باردة على أغلب الأنحاء، وهو ما يفسر اختلاف طبيعة الملابس المناسبة على مدار اليوم، بين الملابس الخريفية نهارًا والقطع الأكثر دفئًا خلال فترات انخفاض درجات الحرارة.

وتعكس درجات الحرارة المسجلة استمرار الأجواء الانتقالية بين الخريف والشتاء، إذ تسجل القاهرة الكبرى 28 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 33 درجة، مقابل 16 درجة للصغرى.

درجات الحرارة السبت 21 نوفمبر 2026 في القاهرة والوجه البحري

تسجل محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 27 و29 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 15 و17 درجة، وجاءت التوقعات كالتالي:

القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

العاصمة الجديدة: الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

بنها: الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

دمنهور: الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

وادي النطرون: الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

كفر الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

بلطيم: الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

المنصورة: الصغرى 16 والعظمى 28 درجة.

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

شبين الكوم: الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

طنطا: الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

درجات الحرارة في مدن السواحل الشمالية

تشهد مدن السواحل الشمالية أجواءً معتدلة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، وتأتي درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.

العلمين: الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

مطروح: الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

السلوم: الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

دمياط: الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

بورسعيد: الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.

سيوة: الصغرى 13 والعظمى 28 درجة.

درجات الحرارة في مدن القناة وشمال سيناء

تسجل مدن القناة وشمال سيناء درجات حرارة عظمى تقترب من 30 درجة خلال النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى 12 درجة في رفح، وجاءت الدرجات كالتالي:

الإسماعيلية: الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

السويس: الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

العريش: الصغرى 13 والعظمى 29 درجة.

رفح: الصغرى 12 والعظمى 27 درجة.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

تتباين درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء، حيث تسجل شرم الشيخ أعلى درجة حرارة عظمى بين المدن المذكورة، بينما تسجل كاترين أقل درجة حرارة صغرى، وفق التوقعات التالية:

رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 29 درجة.

نخل: الصغرى 10 والعظمى 27 درجة.

كاترين: الصغرى 08 والعظمى 23 درجة.

الطور: الصغرى 17 والعظمى 29 درجة.

طابا: الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

شرم الشيخ: الصغرى 22 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة في مدن البحر الأحمر

تسجل مدن البحر الأحمر درجات حرارة عظمى تتراوح بين 28 و31 درجة، مع درجات صغرى تتراوح بين 18 و21 درجة، وجاءت التوقعات كالتالي:

الغردقة: الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

رأس غارب: الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

سفاجا: الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

مرسى علم: الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

شلاتين: الصغرى 20 والعظمى 30 درجة.

حلايب: الصغرى 21 والعظمى 28 درجة.

أبو رماد: الصغرى 20 والعظمى 28 درجة.

رأس حدربة: الصغرى 20 والعظمى 28 درجة.

مرسى حميرة: الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

أبرق: الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

جبل علبة: الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

درجات الحرارة في شمال الصعيد

تشهد محافظات شمال الصعيد أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر، وتأتي التوقعات كالتالي:

الفيوم: الصغرى 13 والعظمى 29 درجة.

بني سويف: الصغرى 12 والعظمى 29 درجة.

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 30 درجة.

أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 30 درجة.

درجات الحرارة في جنوب الصعيد

تسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة العظمى على مستوى الجمهورية، حيث تصل إلى 33 درجة في أسوان، بينما تسجل قنا والأقصر 32 درجة، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 31 درجة.

قنا: الصغرى 14 والعظمى 32 درجة.

الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 32 درجة.

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 33 درجة.

الوادي الجديد: الصغرى 14 والعظمى 30 درجة.

أبو سمبل: الصغرى 15 والعظمى 32 درجة.

كيف تختار الملابس المناسبة خلال الفترة الحالية؟

مع استمرار التباين بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا، تظل الملابس الخريفية الخيار الأنسب خلال الأيام الحالية، مع مراعاة ارتداء قطع إضافية خفيفة يمكن الاستعانة بها عند انخفاض درجات الحرارة، خصوصًا في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

كما يُنصح بمتابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية، لأن موعد ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة يرتبط بالتغير الفعلي في درجات الحرارة، وليس بمجرد اقتراب موعد بداية فصل الشتاء.

وتظل بداية ديسمبر أو منتصفه الموعد المتوقع لبدء التحول التدريجي إلى الملابس الشتوية الثقيلة، وفق توقعات المتنبئة الجوية، مع استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.