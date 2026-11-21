أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القارة الإفريقية يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلا في صياغة قواعد النظام الدولي، لا مجرد متلقٍ لها، مشددا على ضرورة اضطلاع إفريقيا بدور قيادي في جهود تشكيل نظام دولي أكثر إنصافا وفاعلية.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالنسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، إن العالم يشهد تحولات جيوسياسية متسارعة وتداخلًا في الأزمات الإقليمية والدولية، بما يفرض على الدول الإفريقية تعزيز حضورها وتأثيرها في التعامل مع هذه المتغيرات.

وأضاف أن القارة الإفريقية تمتلك من الطاقات والإمكانات والإرادة ما يؤهلها للإسهام بفاعلية في رسم ملامح مستقبل أكثر أمنا وعدلا وازدهارا.

وأكد أن بناء السلام، وإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، سواء فى القارة الإفريقية أو المنطقة العربية، يمثل أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل، ومسئولية دولية مشتركة لا تقبل التنصل، وتستلزم تضافر جهود المجتمع الدولى، لتوفير الدعم اللازم للدول المعنية.