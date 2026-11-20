كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، كواليس لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد حديثًا عن كأس العالم ومشاركة اللاعبين ذكرياتهم وتجاربهم.

وقال شوبير، في حواره مع مجلة «GQ Middle East»: "كنا نتناول العشاء معه، وأراد أن نتحدث عن كأس العالم ونشاركه ذكرياتنا".

وأضاف حارس الأهلي: "قال: أريد أن أسمع من صلاح، وأريد أن أسمع من شوبير، شعرت بفخر كبير، وأظن أن أدائي نال إعجابه".

وتابع شوبير حديثه عن اللقاء، معربًا عن سعادته بالتقدير الذي حظي به، خاصة في ظل اهتمام الرئيس بالاستماع إلى تجربته وما قدمه مع منتخب مصر.